Poblaciones del valle central contaminan el río Tarija que pasa por la mitad de Tariquía

El Valle Central está contaminando con basura el río Tarija que atraviesa por el centro de la Reserva Nacional de Tariquía, los desechos a diario están acumulándose en las riberas de la zona que tampoco quiere que haya exploración petrolera. “Allá es un basural increíble, hay plásticos, desechos, llantas de goma, químicos, envases, latas, trapos viejos, todo eso viene del valle central, hasta de San Lorenzo y se va depositar dentro de la Reserva”, confirmó el director de Gestión de Tariquía, Linder Sibila Mendieta.

“El Valle Central está contaminando el río Tarija que pasa por el centro de Tariquía, por medio de la Reserva, y eso el pueblo de Tarija no lo ve, el basural que están formando, afectando los ríos donde están los puestos ganaderos”, insistió el cívico.

Sibila Mendieta afirmó que hay ganado que muere como peces que aparecen muertos, urge la limpieza del río como de un programa que impida y controle el río Guadalquivir y Camacho donde está la basura que llega hasta Tariquía. “Es necesaria una socialización del problema y cuiden los ríos, al final el afectado es Tariquía, “hablamos de cuidar el medio ambiente, pero hablamos de cuidar el río”, comparó al reconocer que el agua también está contaminado con tanta basura que arrastra.

Sibila Mendieta llegó a esta ciudad en procura de lograr ayuda de la Gobernación para los guardaparques de la Reserva, se precisa algunas motocicletas y mejorar los campamentos, la Reserva es muy grande no se cuenta con mucho recurso humano ni material para el trabajo.

El representante confirmó que ninguna de las comunidades está de acuerdo con la exploración petrolera, ingresó una comisión del Ministerio de Hidrocarburos a socializar, pero no existe ninguna clase de trabajo. “Hará unos 15 años ingresó una empresa por Cambarí, pero sin consulta, sin nada, si bien efectuaron algunos trabajos, la vegetación volvió a crecer y no se observa ninguna consecuencia, relató al reiterar que ninguno de los comunarios quiere que ingresen con exploración. Las comunidades estamos esperando la consulta previa por comunidad, son 22 comunidades del área protegida, nosotros como Tariquía del distrito 8, la decisión es no, no a la exploración petrolera, nadie está de acuerdo”, finalizó Sibila.

Los comunarios esperan que el proyecto se socialice por comunidad y ahí decidirá la gente, pero actualmente la posición es que no, no a la exploración, agregó el representante que llegó junto a miembros del SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas).

Cívicos exhortan cuidar los ríos por Tariquía

La dirigencia del Comité Cívico pidió no seguir contaminando la Reserva de Tariquía con basura y una diversidad de desechos que llegan desde el valle central a través de los ríos Guadalquivir y Camacho, solicitaron tomar conciencia del problema y evitarlo.

Los cívicos pidieron hacer conciencia a los cuatro municipios del valle, San Lorenzo, Cercado, Uriondo y Padcaya, apuren el proyecto “Guadalquivir” y controlen la extracción de áridos de los ríos.

Los desechos están llegando a Tariquía, según el presidente, Teodoro Castillo Sánchez. “Por un lado estamos pidiendo que cuiden los pulmones de Tarija, pero por el otro estamos contaminando con desechos sólidos, es necesaria la conciencia de los tarijeños, cuando van al río, la basura que hacen tienen que recogerla”, exhortó.

Los cívicos y ambientalistas estuvieron el domingo en Tariquía, en la reunión mensual de la zona, donde volvió a reiterarse que no están de acuerdo con la exploración petrolera anunciada por autoridades del gobierno nacional.

