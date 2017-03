Militantes de UNIR salen en defensa de su líder Oscar Montes

La agrupación UNIR (Unidos para Renovar) salió en férrea defensa de su líder Oscar Montes Barzón, de quien dijeron que está sufriendo una diversidad de ataques, y cargaron contra el alcalde Rodrigo Paz Pereira, cuya gestión fue criticada y minimizada.

El presidente de UNIR, Víctor Hugo Zamora, responsabilizó al alcalde Rodrigo Paz, aseguró que hay una estrategia para deteriorar la imagen de Montes incluso con recursos del Estado, “ante esa agresión política vamos a constituirnos en una defensa política”. “Salen muchas mentiras de parte del ejecutivo municipal y una de ellas es la canallesca campaña en contra del liderazgo histórico de Montes y la propia agrupación”, sostuvo al asegurar que su líder goza de una preferencia electoral.

Zamora aseguró que el gobierno municipal actualmente tiene más recursos económicos que hace dos años, sin embargo, no se ven obras de impacto, el municipio no es factor de dinamización de la economía de esta ciudad y la provincia Cercado.

POLÍTICO

Aseguró que muchos procesos legales en contra de Montes son de carácter político, especialmente los generados por ejecutivos municipales que se pusieron como misión, destruir a Oscar Montes por ser una persona riesgosa para las próximas elecciones.

Consultado si la justicia está prestándose a eso, respondió que la justicia tiene un cierto nivel de injerencia política, “lo vivimos personalmente” seguirán de cerca a la Fiscalía y los jueces, para evitar que intervenga algún interés político en los procesos.

RESPALDO

La dirigente Delia García enfatizó que respaldarán a Montes frente a la arremetida de representantes de instituciones que están escudándose con perfiles falsos en las redes sociales, desprestigiando a una ex autoridad que trabajó por su desarrollo. “No vamos a permitir que siga esta arremetida, vamos a aclarar cualquier mentira y desprestigio, no vamos a permitir que siga la mentira, la falacia y la traición a nuestra agrupación”, enfatizó sin precisar nombres ni entrar en precisiones.

RECORTES

El secretario de Obras Públicas del municipio, Gonzalo de los Ríos, dijo no conocer el criterio de UNIR, pero puede expresar que no hay recursos como se dieron antes, los recortes son grandes, lo evidente es que el alcalde asume acciones para captar recursos. “En lo político yo no me meto mucho, pero en lo técnico yo le indico que no existen los recursos y que el alcalde con las gestiones que está realizando donde va está consiguiendo recursos para invertir en la ciudad”, contestó.

Consultado sobre la crítica de que no se ven obras de impacto, contestó que se debe a que no hay plata, están a la espera de un crédito para la ejecución de un puente de 70.000,000 de bolivianos, un hito turístico de 5.000,000. “El alcalde hace todas las gestiones”.

Fernando Barral Zegarra

