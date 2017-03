Directorio de SETAR le otorga “poder” al nuevo gerente

En el transcurso de la mañana de ayer en las instalaciones de la empresa de Servicios Eléctricos de Tarija Setar, se procedió a la posesión de Alfredo Becerra como nuevo gerente, quien a tiempo de asumir agradeció el trabajo coordinado del Directorio subrayando que ningún miembro del mismo se opuso a darle el poder, en todos los ámbitos, para ejercer su cargo y trabajar en todo lo que necesita Setar.

Por su parte, el presidente del Directorio de Setar, Franz Arandia, señaló que Becerra recibió el poder correspondiente para tomar el mando de la empresa el día viernes; sin embargo, recién desde ayer lo hace oficialmente subrayando que tiene respaldo legal para poder hacer los cambios y realizar las actividades requeridas en pro de mejorar la empresa, por el bien de la población, y las quejas disminuyan.

La nueva autoridad reconoció el apoyo recibido. “En primer lugar quiero agradecer al gobernador Adrián Oliva por la confianza depositada en mi persona y al Directorio, ya que realmente he encontrado una compresión unánime, no hubo un miembro del Directorio que se oponga a otorgar el poder amplio y suficiente para poder dar el manejo correspondiente de la empresa. Los tiempos para mí no son determinantes los tiempos son para movernos en forma cómoda y tranquila”, dijo Becerra.

El nuevo gerente también mencionó que Setar está empezando a tomar acciones muy drásticas y profundas desde el momento que el Directorio le otorgó el poder pertinente.

Por otro lado, en la conferencia de prensa se trató el tema de los deudores morosos registrados por Setar, que son parte de los diferentes municipios los cuales incumplieron hasta la fecha con los pagos, sus deudas se remontan aproximadamente a cinco años. “El municipio de Bermejo nos debe 2.600,000 dólares el único municipio que está bien en el tema de alumbrado público y todas las cosas es Tarija capital, entonces los demás municipios hay deudas cercanas a 19.000,000 de bolivianos, Caraparí que es un municipio pequeños nos debe 5.600,000 ¿Entonces qué empresa puede marchar bien si todo el mundo se ha aprovechado de la empresa debiéndonos?”, cuestionó el nuevo gerente.

Asimismo, apuntó que Setar se aproximará a los municipios para plantearles en cuánto tiempo quieren pagar la deuda, en meses o en años, y que todo quede registrado en base a documentos.

María José Oliva Grimalt

