Cívico denuncia que “algunos políticos” de Bermejo se quieren arrogar respresentación de comunarios de Tariquía

El geólogo y director cívico, Daniel Centeno Sánchez, descalificó la muestra de la técnica exploratoria a los comunarios de Tariquía, por técnicos del Ministerio de Hidrocarburos, a la cabeza del ingeniero forestal, Jorge Ríos. “Me pregunto, qué sabe un ingeniero forestal de técnicas de exploración petrolera, además se ve en la foto a unos cuantos dirigentes de la provincia Arce, algunos identificados políticamente con un partido, no representan el interés departamental”, cuestionó.

Centeno salió así al cruce de una publicación del diario NUEVO SUR que informó de la demostración de la técnica exploratoria en Tariquía por el Ministerio del ramo.

El cívico además dijo que estuvo gente de Bermejo que no tiene nada que ver con Padcaya donde está Tariquía. “Bermejo no tiene vela en este entierro”, ironizó al precisar que Tariquía no abarca la segunda Sección de la provincia Arce, sino solamente la primera cuya capital es Padcaya, el gobierno recurre a este tipo de acciones para aparentar que tiene el respaldo de mucha gente.

El geólogo además dijo que los verdaderos políticos son los del gobierno que los descalifican a título de activistas, cuando son ellos los que quieren ingresar a toda costa a explotar los recursos hidrocarburíferos en Tariquía poniendo en riesgo esta Reserva Nacional.

Centeno, quien estuvo junto al titular Teodoro Castillo, recordó que en Tariquía ya se hicieron trabajos de sísmica 2-D y 3-D, ahora lo que hacen con la empresa Bolpegas es la etapa terminal de la exploración, con la técnica llamada magnetotelúrica.

Está técnica es menos invasiva porque es pequeña, corta, además es muy localizada, se hace para determinar la resistibilidad de la roca, la conformación rocosa del período Devónico, las formaciones Huamampampa, Icla y Santa Rosa.

Centeno no dejó de mencionar que llama la atención que el Ministerio del ramo diga que si no se explota Tariquía, Tarija perderá 2.877.000,000 de dólares; sin embargo, no mencionan que generarán unos 25.000.000,000 de dólares en total.

El cívico cuestionó que el valor de Tariquía no se puede medir en millones de dólares porque su valor, no solamente económico, es incalculable, Centeno hizo notar que en los últimos diez años el rubro hidrocarburífero en Tarija generó 256.000.000,000 de dólares para Bolivia.

“¿En qué nos ha beneficiado, hemos solucionado nuestros problemas?, el pueblo sigue pobre, sin trabajo, sin salud, sin agua. Tariquía es un gran reservorio, los tarijeños no queremos dinero a tan alto precio, dinero se consigue, pero no apaga la sed”, sentenció.

Fernando Barral Zegarra

