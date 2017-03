Gobernación promoverá la “eficiencia energética”

En diciembre del 2016, el secretario de Energía e Hidrocarburos de la Gobernación, Boris Gómez, dio a conocer que el 2017 el Departamento formaría parte de la promoción de energías renovables y la eficiencia energética, dentro de las competencias que demanda el Estatuto Autonómico Departamental dentro de esta materia.

Gómez apuntó que marzo será dedicado para promover la eficiencia energética; la primera acción es que por primera vez, de forma pública y oficial, la Gobernación se une simbólicamente al Día Mundial de la Eficiencia Energética este 5 de marzo. “Esto tiene origen en una conferencia internacional celebrada en 1998 en Austria en donde asistieron expertos para debatir sobre los temas de la energía, la crisis y ver las formas de poder reducir su consumo, ser más eficientes y hacer el tránsito de lo que es las energías fósiles del petróleo, el gas natural y las energías renovables”, explicó el funcionario.

El secretario también subrayó que la eficiencia energética no es una moda pasajera pero si un paradigma, que promueve la disminución en el consumo de recursos energéticos para obtener los mismos bienes y servicios, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas con menos energía. “Es en esa dinámica en que nosotros queremos insertar a Tarija y a Bolivia en general, y por consiguiente creemos que desde Tarija podemos dar un ejemplo a nivel nacional sobre lo que es eficiencia energética. Ya habíamos anunciado que estamos elaborando un plan para promocionar energías renovables (generación eléctrica vía solar, eólica o hidro) se pretende ser más amigables con el entorno y dejar paulatinamente el uso de los fósiles”, prosiguió Gomez.

“El gas natural siempre va ser útil y vital para la económica boliviana, resaltó al destacar que Bolivia tiene bastantes reservas, y aún queda mucho por explorar en el territorio nacional. Sin embargo es un elemento de transición entre los fósiles y las nuevas energías. Beneficios sobre la eficiencia energética son muchos, al menos ahora, todo ahorro en electricidad es bienvenido. Es importante generar y promover la utilización para el alumbrado público de la tecnología y la electricidad LED. Debemos promover el uso de LED en el alumbrado público en los municipios del Departamento como una fórmula, para primero ahorrar electricidad y segundo para reducir la mora que tienen muchos municipios en sus pagos”, agregó el secretario.

Asimismo Gomez indicó que en la nueva cultura de aplicar la eficiencia energética hay varios factores que deben ser comprendidos por la sociedad local especificando que es toda una cultura que involucra a todos: autoridades, líderes sociales, cívicos, empresas y ciudadanos.

Consejos para practicar la eficiencia energética

Cocinar con el fuego adecuado para no malgastar el calor del horno, utilizar los medios de transporte públicos y bicicleta, promover la masificación de uso de tecnología LED en alumbrado público, conducir con ventanas cerradas para evitar el malgasto de acondicionador de aire, apagar las luces cuando no se usan, utilizar la lavadora con la carga completa no realizar lavados con altas temperaturas y adquirir electrodomésticos de bajo consumo energético entre otros más.

Para finalizar, Gomez argumentó que a lo largo del semestre se promoverá en gran magnitud el tema de la eficiencia energética en Tarija, mediante conferencias como también la elaboración de un plan de energía departamental y la conformación de un comité de eficiencia energética.

María José Oliva Grimalt

Comparte Facebook

Twitter