Este año habrá poca producción de sábalo

El representante de los pueblos indígenas informó que en la presente gestión no habrá gran producción de sábalo, debido a que el caudal del río Pilcomayo no creció lo suficiente, a consecuencia de la falta de lluvia en las cabeceras del mismo; sin embargo, manifestó que se encuentra esperanzado de que en los próximos meses se pueda revertir esta situación para proceder con la comercialización normal del pescado.

“Creo que la anterior semana ha llovido mucho y teníamos entendido que subió el caudal del río, pero no es de mucha esperanza, no tenemos mucho optimismo porque la realidad es que no ha llovido mucho este año y lo más probable es que no haya mucho pescado, entonces esperamos que en estos días y meses pueda llover más en la cuenca baja del río Pilcomayo”, dijo un representante del pueblo Weenhayek

El representante acentuó que no solo el pueblo indígena Weenhayek se ve perjudicado por dicha situación, sino también los Guaraníes que realizan el comercio de sábalo puntualizando que a pesar de esta situación se tiene la esperanza de que se pueda revertir esta problemática y por consiguiente el caudal del río suba para mejorar la producción. “Quienes hacen este tipo de comercio en base al sábalo, pese a lo que está sucediendo todavía tenemos la esperanza de que suba el caudal del río y podamos disfrutar mucho Sábalo este 2017”, finalizó el representante del pueblo Weenhayek.

María José Oliva Grimalt

Comparte Facebook

Twitter