Como en un jardin de niños: Continúa “pulseta” entre Gobernación y la ALDT sobre la fecha de informe de gestión

El gobernador Adrián Oliva Alcázar acudirá a la Asamblea Legislativa departamental ALDT el 7 de marzo para dar su informe anual; sin embargo, los legisladores anticiparon que no lo recibirán, por el contrario no descartan enjuiciarlo por incumplimiento de deberes. “Estamos enviando una carta para decirles que el 7 de marzo el gobernador va estar presente en la Asamblea, en caso de no ser recibido presentará su informe escrito y vamos a convocar a todas las instituciones para dar el informe”, anunció el secretario Waldemar Peralta.

Dijo que el miércoles se dieron varias incongruencias en la sesión de la ALDT. La sesión debía darse ajustada a su reglamento, el gobernador pidió dar su informe el 7, los legisladores con móviles políticos convocaron para el día primero. “Con ese argumento tirar tierra a la Gobernación e iniciar un proceso legal, el gobernador el 31 de febrero, el mes que la Asamblea no sesionó, envió una carta pidiendo ser convocado, lo llamaron con menos de 24 horas de anticipación”, sostuvo.

La justicia definirá si el gobernador incurre o no en delito como anticiparon algunos legisladores, de acuerdo con Peralta quien pidió a los asambleístas sumarse a la agenda grande de Tarija, a lo que siente el pueblo que vive una crisis financiera que lo está matando.

Oliva, el 7 de marzo a las 09:30 horas se presentará en la ALDT, quiere saber si lo recibirán, caso contrario brindará informe al pueblo de Tarija, insistió al enfatizar que hasta el 31 de enero la ALDT no convocó al gobernador, “eso debe quedar claro”.

Durante todo el mes de enero no hay una sola nota de la ALDT pidiendo informe al gobernador, la única nota es del gobernador a los legisladores pidiendo que lo convoquen, acotó al dar a entender que los asambleístas incumplieron el Estatuto.

Negativa

“No, no lo vamos a recibir, no porque no quiera el presidente de la Asamblea, el pleno tomó la decisión de ya no recibirlo”, respondió el presidente de los legisladores, William Guerrero Quiroga, al indicar que se le dio su oportunidad y no cumplió.

“Como instituciones merecemos respeto, de ambos lados, él manifiesta que debe ser el 7 de marzo, no es cuando él quiera, es cuando la institucionalidad de la Asamblea, lo llame, lo convoque, eso dice el Estatuto”, insistió Guerrero.

El gobernador infringió el Estatuto (Autonomía Departamental), respondió al añadir que Oliva está en todo su derecho de dar su informe al pueblo de Tarija, como toda autoridad puede hacerlo, el informe puede satisfactorio para él, pero no la ALDT que está normada por Estatuto.

Según el Estatuto de Autonomía Departamental el gobernador debe dar dos informes al año, uno en junio, a mitad de gestión y otro en diciembre, el primer mes hábil del siguiente año, “si quiere dar su informe al pueblo puede hacerlo, la Asamblea nada tiene que ver en eso”.

Asamblea interpelará a Figueroa y Leytón ese día

La Asamblea Legislativa Departamental ALDT, de acuerdo con agenda elaborada por la directiva ayer jueves, interpelará a los secretarios de Economía y Planificación, Manuel Figueroa y Karim Leytón el martes 7 de marzo, según el presidente de los legisladores, William Guerrero.

Esta interpelación es por las modificaciones al presupuesto 2017 de la Gobernación que estaba aprobada por ley, algunos legisladores incluso expresaron que el tema presupuestario fue manoseado ilegal y arbitrariamente.

Figueroa anteriormente, tras ser consultado si modificó o no el presupuesto, respondió que no modificaron nada, por el contrario fue el gobierno nacional que modificó al dejar de lado 133 proyectos, considerados de importancia para el desarrollo.

Guerrero además informó que dentro la agenda legislativa para el miércoles se prevé reconocimiento de algunas personalidades de Tarija como la cantante Enriqueta Ulloa, de acuerdo con Guerrero al mencionar que existen otras personalidades más.

Fernando Barral Zegarra

