Asambleísta pide aclarar denuncias de corrupción en SETAR

El asambleísta del Movimiento Al Socialismo MAS, Ervin Mancilla Olarte, envió una carta al gobernador Adrián Oliva Alcázar, pidió coordinar acciones para aclarar las denuncias de corrupción en Servicios Eléctricos de Tarija Setar, algunas de ellas, de la gestión anterior. “Aclarar los actos de corrupción, por ejemplo de los 13 kilómetros de cables perdidos, las posibles coimas que fueron denunciadas públicamente, los mismos trabajadores denunciados nuevamente están dentro de Setar”, insinuó.

“También hay necesidad de ver el incremento excesivo de personal, si es una empresa solamente distribuidora de energía y ya no generadora, necesariamente tendría que disminuir el número de funcionarios, pero se aumentó”, cuestionó el asambleísta.

“El mal servicio por los cortes no programados es otros de los problemas necesarios de atender, se habla de más de 8.000 cortes en el suministro no programados con grave perjuicio para los usuarios, no solamente de esta ciudad sino del Departamento, apuntó Mancilla.

“El asunto de las multas es otro motivo de preocupación, más cuando la Gobernación habla de austeridad, pagar más de 4.000,000 de bolivianos como multa en la gestión de la actual Gobernación”, ennumeró Mancilla.

“El alza en las tarifas por el servicio eléctrico, es otra preocupación, especialmente por la afectación de los bolsillos de los usuarios de los diferentes barrios, del vecino, de quien tenemos que cuidar “que no se le robe con una mala facturación”, insistió el legislador departamental.

Mancilla recurrió a la carta de coordinación, ante la falta de respuesta a dos peticiones de informe escrito enviado anteriormente al gobernador y dijo que dará un tiempo prudencial para lograr respuestas y asumir acciones para aclarar las denuncias.

El presidente del Directorio de Setar, Franz Arandia Prada, informó que coordinarán con el nuevo gerente, Alfredo Becerra Serpa, a quien otorgarán el mismo poder que dieron al renunciante Luis Lema Molina. Becerra fue posesionado el pasado viernes.

Arandia reconoció que Setar está en números rojos y es necesario asumir acciones para cambiar esa situación, el exceso de personal, es uno de los factores, la empresa cuenta con más administrativos que técnicos, aspecto que debe ser reestructurado.

La empresa no solamente debe tener una nueva estructura después de una reingeniería, sino también una nueva estructura salarial que permita a la vez contar con más técnicos buenos.

Arandia aseguró que hay predisposición para sacar adelante Setar.

