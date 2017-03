TCP revoca fallo a favor de regantes de San Jacinto

El fallo que emitió el juez Público de Familia Segundo de la Capital del departamento de Tarija, constituido en juez de Garantías, mediante una resolución, a favor de los regantes, en la que concedía la tutela para exigir al gobernador Adrián Oliva, cumplir con el artículo 4 de la Ley Departamental 123, para designar un representante al Proyecto Múltiple San Jacinto, quedó denegada ante la sentencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional.

El secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García Delfín, ayer informó que con anterioridad, ante el antecedente del fallo que emitió Juez Público de Familia, los regantes interpusieron una acción de incumplimiento al gobernador Oliva para exigir la designación de un representante de la Gobernación, para que realice la conformación del Directorio como lo establece la Ley 123.

La autoridad señaló que esta acción fue interpuesta por los ciudadanos Mario Gareca, Felicindo Tejerina, Luis Romero y Andrés Meriles quienes exigían cumplir con lo que establece, porque según ellos alegaban que sin esta figura se estaría impidiendo la conformación y el funcionamiento de la instancia encargada de la administración del proyecto, restringiendo el acceso del riego a trece comunidades.

A su vez, García explicó que el artículo 4 de la Ley Departamental 123, no obliga al gobernador del departamento de Tarija a designar al miembro del Directorio del Proyecto San Jacinto, porque no establece mandatos ni deberes imperativos claros, ciertos, expresos y exigibles, no sujetos a condición alguna, tampoco otorga un plazo para tal fin por lo que el fallo resultó favorable para la Gobernación. “Un directorio como tal solo es una figura que fiscalizadora y no así ejecutiva, por lo que no se evidencia que la supuesta inacción del gobernador del Departamento, realmente afecte de manera indirecta el derecho de la población circundante al embalse de la represa, para el uso del agua para riego”, acotó la autoridad.

Por otro lado, explicó que las personas que presentaron dicha acción de cumplimiento, no tienen legitimación activa porque los mismos no adjuntaron la documentación, que acrediten que estos ciudadanos fueron elegidos por todas las comunidades que supuestamente se encontrarían afectadas ante el presunto incumplimiento. “Para dar curso a alguna solicitud de los regantes primero debería acreditar y resolver su personería jurídica y representación, considerando que alguno de estos estaría siendo cuestionados por contradicciones en cuanto a su documentación”, detalló la autoridad.

De tal manera, García sostuvo que el gobernador actuó en apego a la Ley, por tanto no se vulneró derechos de ningún ciudadano, porque para resolver la situación de San Jacinto u otros se deben tomar en cuenta fundamentalmente el estatuto autonómico.

