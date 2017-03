Recuerdan que el acoso escolar está penado por ley

El representante de la Defensoría del Pueblo en Tarija, José Cejas, a un mes de haberse iniciado las labores escolares dio a conocer que el acoso escolar ejercido por profesores y padres de familia está penado por ley, con el fin de resguardar a todos los menores de edad y evitar que se efectúen este tipo de irregularidades en las unidades educativas que causan severos daños emocionales en los niños. “La intervención directa en estos casos es de la Defensoría de la Niñez y cuando hay alguna denuncia en el que la Defensoría no está actuando participamos nosotros. La violencia de adultos contra niños es un delito, en el caso de los colegios se lo denomina acoso”, dijo Cejas.

Asimismo, el representante apuntó que los padres de familia o profesores al ver que la conducta de alguno de los estudiantes es diferente a la de los demás, quizá por un grado de hiperactividad mayor u otro factor, de ninguna manera pueden solicitar el cambio de curso o colegio del niño por lo que recomendó a los diferentes padres, que estarían pasando por una situación similar, en la que puedan presenciar que se rechaza a su hijo o se los discrimine de esta manera, aproximarse por la Defensoría del Pueblo. “De ninguna manera otro padre puede solicitar el cambio de algún niño y mucho menos un profesor o director de una unidad educativa, en primera instancia el Código Niña, Niño y Adolescente establece claramente que cada colegio debe tener un plan de convivencia pacífica. Dentro de ese plan se tienen que estructurar acciones y estrategias para evitar justamente hechos de violencia dentro de los colegios”, señaló.

En este contexto, Cejas subrayó que este plan tiene el objetivo de evitar que se efectúen diferentes hechos de violencia entre pares como el bullying y hechos de violencia de profesores a estudiantes o de padres de familia a otros estudiantes. “Esa es una primera recomendación que tienen que tener todas las unidades educativas, puntualizando que ningún padre de familia puede solicitar el traslado de ningún niño o niña por que tenga un comportamiento supuestamente diferente al del resto; para esto seguramente el colegio tiene que hacer una intervención, ya sea con un equipo psicológico o alguna institución externa para apoyar a ese estudiante y por consiguiente el mismo se pueda adaptar a las condiciones y el comportamiento normal”, agregó.

Psicóloga

Por su parte, la psicóloga argentina Antonella Piotti indicó que actualmente empiezan a salir a la luz diferentes casos en los que padres de familia condenan a un niño o niña, que presenta algunas actitudes distintas a las de los demás niños sin tomar en cuenta las diversas condiciones que pueden detonar esta conducta. “Yo ya tuve que tratar casos en los que algunos niños no pueden aprender igual de rápido que otros niños y algunas profesoras empiezan a hacerles comentarios delante de los demás como por ejemplo (Tu nunca atiendes en clase , ¿por qué no entiendes?, los otros niños pueden y tú no) iniciando desde temprana edad un trauma emocional en estos pequeños que hay que tener bien claro no todos los niños son iguales y no todos los niños aprenden de la misma manera y con el mismo método”, dijo Piotti.

Pasando al tema del acoso, ejercido por parte de padres de familia a niños que presenten un comportamiento diferente al del resto del curso, mencionó que a pesar de que parezca irracional e irreal que muchos padres teniendo hijos pretendan maltratar psicológicamente, rechazando a un menor, la psicóloga recalcó que lastimosamente es un caso que pasa y es ahí donde debe actuar el colegio para frenar este tipo de maltrato. “A nivel mundial todos sabemos las consecuencias del acoso escolar, a mí me tocó presenciar casos en los que egoístamente los padres de familia del curso se ponen de acuerdo para sentenciar la estadía de niños en los colegios por ser más traviesos desde temprana edad y esa maldad es la que origina que los propios hijos de estos señores sean los futuros maltratadores que ejercerán bullying, por decir no te juntes con tal niño tiene este tipo de conducta o no le hables a ese niño”, finalizó la profesional.

María José Oliva Grimalt

