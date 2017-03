Diputado del MAS reitera que el Gobierno Central no tiene interés en tomar la Gobernación de Tarija

El gobierno nacional no tiene ningún interés en tomar la gobernación y menos en sacar de esta institución al gobernador Adrián Oliva Alcázar, cualquier otra versión al parecer es para tapar la ineptitud y la incapacidad en su administración. “El gobierno no tiene ninguna intención de perjudicar al gobernador, menos que el gobernador pueda salir por alguna situación, el gobierno ha extendido sus manos para ayudar como a cualquier otra autoridad”, manifestó el diputado por el Movimiento Al Socialismo MAS, Lino Cárdenas Ortega.

El parlamentario en contraste sostuvo que el gobierno no tuvo una reciprocidad del gobernador quien está en una acción política de echar la culpa al ejecutivo nacional de su mala gestión y la falta de capacidad de sus acompañantes. “No tenemos ninguna intención de perjudicar para nada al gobernador ni a las empresas que son parte de la gobernación, lo que el gobernador tiene que hacer es acercarse al gobierno central, cumplir con la normativa correspondiente para lograr cooperación”, sostuvo.

“Lograr la certificación de que es sujeto de crédito ante la banca privada, tiene que cumplir la normativa, en cuanto logre eso, el gobierno estará presto a cooperar en los problemas que no son del gobernador, sino del departamento de Tarija”, insistió Cárdenas.

El diputado aseguró que al MAS le interesa que el departamento esté bien, dijo no tener conocimiento de las cartas enviadas al presidente Evo Morales Ayma pidiéndole reuniones y que ayude a Tarija, la autoridad llegó a esta región y no hay respuesta ni reuniones. “No tengo conocimiento de eso, creo que es más una especulación, lo que me consta es que en dos oportunidades el presidente estuvo y en una de ellas, resulta que el gobernador se fue, no estuvo en ese momento cuando había predisposición para la reunión. Quien mostró distanciamiento y no predisposición a una reunión fue el gobernador, no el presidente, esta autoridad tiene predisposición para cooperar al gobernador, pero más allá de las personas, le interesa el departamento de Tarija”, aseguró Cárdenas.

Sobre el planteamiento del asambleísta Ervin Mancilla Olarte, de pedir a la AE (Autoridad de Electricidad) intervenir Servicios Eléctricos de Tarija Setar, Cárdenas respondió que el pedido es a título personal, se desconoce bajo qué argumentos se lanzó el pedido. “Ese criterio no tiene nada que ver con el gobierno central, nosotros no tenemos interés, como gobierno, de tomar Setar, tiene sus problemas desde el pasado y ahora se ahondaron porque se denunció corrupción, cuoteos, incluso mencionaron a un asambleísta del Chaco”, dijo.

