Concejal Echart: “No es la primera vez que se intente el estrangulamiento económico de la Gobernación”

El intento de estrangulación económica de la Gobernación por el gobierno central, no extraña al concejal munícipe, Alan Echart Sosa, no es la primera vez que se asumen este tipo de acciones contra el gobierno departamental. “No es la primera vez que vemos acciones del gobierno nacional para estrangular al gobierno departamental, a la gestión del gobernador Oliva y no es la primera vez que también vemos acciones de actores políticos locales del MAS”, advirtió.

“Las acciones de los actores locales están orientadas a quitarle recursos a la gobernación. Desde el nivel nacional se pretende quitar recursos a los municipios y desde lo local se pretende redistribuir los pocos recursos existentes sin ningún criterio de desarrollo. El gobierno y algunos actores locales pretenden redistribuir los recursos sin criterio de desarrollo ni planificación departamental, no se puede gastar en lo que sea, no se pueden seguir despilfarrando los pocos ingresos de Tarija, insistió Echart.

“Lo que se quiere ahora es quitarle a la Gobernación, los recursos destinados a proyectos estratégicos y gastar en otras obras que no son parte de la planificación departamental”, prosiguió el concejal aliado del gobernador Oliva.

De acuerdo con Echart debería dejarse al gobernador que gobierne el Departamento, que lleve adelante el plan de desarrollo propuesto y los municipios que hagan lo mismo dentro sus jurisdicciones, pero con los recursos que les toca a cada instancia. “Lo preocupante para Cercado es que cada vez sustraen sus recursos desde el nivel central y la respuesta no debería ser quitarle a la vez a la gobernación, si quitan recursos a los municipios, estos no pueden hacer lo mismo con la Gobernación, no es el camino”, observó.

“Lo correcto es pedirle al gobierno nacional, que en parte es causante de estos problemas, para que pueda ser justo con las instituciones y el pueblo de Tarija que tanto le dio a través de sus hidrocarburos a este país”, prosiguió el concejal.

Echart además criticó la llegada del presidente Evo Morales Ayma a San Lorenzo, hace más de una semana, cuando no quizo reunirse con las instituciones que le enviaron formalmente dos cartas para lograr ayuda y salir de la crisis económica en que se encuentra Tarija.

La gobernación planteó el año pasado un plan de rescate financiero que no logró el respaldo del gobierno, ahora pide una certificación de su capacidad de endeudamiento para buscar crédito bancario, sin embargo, tampoco hay adecuada respuesta.

