Beneficios demostrados de empezar el día con Actimel

El Actimel es un tipo de bebida que lleva en el mercado desde el año 1994, siendo conocida por tener toda una serie de beneficios para la salud. A diferencia de otras marcas, todos sus resultados han sido comprobados científicamente. Es decir, que realmente funciona y no se trata de ningún tipo de producto con una estrategia de marketing que solo busca ventas.

Los beneficios del Actimel se deben principalmente a que lleva un componente muy importante en su fórmula; una bacteria que recibe el nombre de L. Casei.

En tan solo una botellita de Actimel podemos encontrar hasta 10 millones de unidades y aunque esta es la principal bacteria que existe en el producto, es importante tener en cuenta que no es la única ni mucho menos, sino que también tiene otras como Lactobacillus delbrueckii bulgaricus y Streptococcus salivarius thermophilus las cuáles también tienen toda un serie de beneficios para la salud.

Principales beneficios de tomar Actimel

Protección del sistema inmunitario: La principal función del Actimel es ayudarnos a reforzar el sistema inmunitario. Son muchas las personas las que deciden empezar a tomar este producto en el momento en el que empieza a hacer frío. Y es que, cómo ayuda a reforzar las defensas, evitará que nos podamos llegar a resfriar o a padecer una enfermedad. Y no solo actúa como elemento previsor, si no que una simple botellita puede ayudarnos a combatir algunos de los síntomas más habituales de algunas de las principales dolencias que padecemos casi a diario.

Ayuda con los síntomas de la gastroenterocolitis: Por lo general, esta bacteria ayuda con ciertos procesos relacionados con la digestión de nuestro organismo; por ejemplo, en estreñimientos o diarreas. Lo cierto es que los estudios que se han hecho aseguran que los efectos son mucho más beneficiosos cuando estamos hablando de un niño o de una persona de la tercera edad, aunque cualquier persona, independientemente de su edad, se podrá beneficiar de sus ventajas.

¿Existe algún riesgo de tomar Actimel?

Si nos da por buscar información sobre riesgos de tomar Actimel, nos daremos cuenta de que no son pocas las entradas en las que podemos encontrar información sobre el tema, sin embargo, no profundizan al no existir ninguna base científica.

Existen algunos mitos que ya han sido desmentidos como, por ejemplo, el hecho de tomar Actimel (concretamente L. Casei) que afecta a la forma en la que se sintetiza en nuestro organismo; es decir que si nos volvemos consumidores habituales de este producto, no estaremos volviéndonos dependientes del mismo, ni peligrará nuestra salud de ninguna otra forma. ¡Un mito que ha sido desmentido por científicos de Las Palmas!

De hecho, según los expertos, el hecho de tomar una botellita de Actimel al día nos ayudará a mejorar nuestras defensas si seguimos una rutina de consumo. Ahora bien, si un día nos apetece tomar un par de botellas, lo podremos hacer sin que esto pueda perjudicar a nuestra salud.

Ahora que ya sabes lo bueno que es el Actimel, no dudes en añadirlo a tu cesto de la compra, tanto para ti como para los tuyos. Una buena forma de empezar el día.

Comparte Facebook

Twitter