Rubén Ardaya: “En marzo, el masismo ejecutará plan para desestabilizar a la Gobernación”

El gobierno del Movimiento Al Socialismo MAS quiere tomar la Gobernación a través de su asfixia económica y la generación de ingobernabilidad, no será la primera vez de este intento ya que anteriormente fue en Tarija donde dieron un golpe de estado para derrocar a su gobernador electo. “Ya tenemos ejemplo de esa naturaleza, ¿verdad?, en Tarija fue el único lugar donde se ha dado un golpe de estado contra un gobernador legítimamente elegido por voto popular para sustituirlo por un interventor”, cuestionó el secretario, Rubén Ardaya Salinas.

Al decir que este interventor generó los problemas que tiene la gobernación actualmente, sostuvo que la estrategia actual tiene esos dos componentes, la asfixia económica y financiera y la otra es la generación de ingobernabilidad. “A partir de marzo hay un plan establecido que ya está en ejecución y que generará zozobra para dar la sensación de que nosotros no podemos resolver los problemas y no podemos hacer gestión. El objetivo es cansar a la gobernación, a los ciudadanos”, acotó al admitir que todavía no saben qué hacer.

Ardaya también dijo que en el plano financiero seguirán respondiendo los requerimientos del Ministerio de Economía enviando y complementando documentos para tener su certificación.

En cuanto a la ingobernabilidad, el secretario de la Gobernación dijo que recién analizarán la situación presentada. “Ya se mostraron las primeras cartas que están jugando ellos. Todo está planificado desde La Paz y hay dos ministros que llegan a Tarija todo el tiempo para poner en ejecución ese plan”, acotó.

La gobernación está buscando aquella certificación para acceder a un financiamiento de la banca privada por 700.000,000 de bolivianos y pagar algunas deudas; sin embargo, tres veces el Ministerio devolvió los documentos por incompletos e incorrectos.

La Gobernación volvió a complementar y corregir lo documentos tres veces, sin resultados hasta ahora. “Ya sabíamos que iba a ocurrir eso, ese es el procedimiento que hacen con Tarija, no así con otros, vamos a seguir, nosotros queremos salvar a las empresas”, prosiguió Ardaya.

“Con ese financiamiento se liquidaría deuda con 43 empresas, unos 159.000,000 de bolivianos y daría un respiro a otras 43 para que sigan trabajando en la ejecución de algunos proyectos”, explicó Ardaya al insistir en un plan del gobierno con dos componentes: la asfixia con el Ministerio de Economía y de Planificación y la otra, generar ingobernabilidad. Los responsables son los ministros que llegan cada semana a dar instrucciones a los operadores del MAS; uno de ellos es la Asamblea Legislativa Departamental”, develó el secretario de la Gobernación.

Fernando Barral Zegarra

