Provincia O’Connor condiciona exploración de hidrocarburos en sus territorio al 45% de regalías

La provincia O’Connor condicionó la exploración petrolera en su jurisdicción, al tratamiento y debate del pedido del 45% de las regalías por hidrocarburos para cada provincia productora en todo el territorio nacional.

La condicionante fue expresada por dirigente cívico de O’Connor, Eduardo Fernández Sosa, al criticar al gobierno nacional y la Gobernación de Tarija, de hacer abstracción de este tema, “para el gobierno no existe este problema, lo propio hizo el gobernador”. “Nosotros solicitamos que se agende, comiencen a tratar, a debatir el asunto, ahí será el momento que todos pongan las cartas sobre la mesa y tendremos la posición oficial del gobierno nacional, pero especialmente del gobierno departamental”, argumentó.

“Hemos puesto como una condicionante, mientras no se trate este tema en las áreas competentes, la Asamblea nacional, departamental, el Consejo Departamental del pacto fiscal y no se conozca la posición del gobierno y la Gobernación, no permitiremos ningún trabajo”, insistió el cívico.

Consultado si actualmente no están ya efectuando tareas de exploración en O’Connor, contestó que no hay ningún trabajo exploratorio, hay la intención de la empresa Shell que se adjudicó la exploración y explotación del campo Huacareta. “Esta empresa terminó los trabajos de sísmica, tendría que ingresar a la segunda fase que es la perforación, sin embargo, al momento no hay absolutamente nada, y no habrá nada mientras este asunto no se agende y no se resuelva esta demanda”, agregó.

La provincia O’Connor, aunque ahora también se sumaron Padcaya y Bermejo, plantea modificar la ley nacional por la cual la provincia Gran Chaco se lleva el 45% de regalías del total del Departamento, por considerarlo injusto.

Las tres regiones piden modificar la ley en sentido de que cada provincia productora debe tener el 45% de regalías del total de su producción provincial, como originalmente se había planteado hace años y que inexplicablemente se distorsionó.

Fernández reconoció que actualmente la provincia que más está perdiendo es O’Connor, las regalías que está generando el Campo Margarita, que está en su jurisdicción, no le está llegando y está yéndose al Chaco, lo mismo ocurrirá si produce Bermejo o Padcaya.

El dirigente cívico reiteró que con su pedido no están queriendo afectar ni quitar sus recursos a ninguna región o provincia, solamente pretenden que les llegue lo que les corresponde de una manera equitativa, sin afectar nada a nadie.

Fernando Barral Zegarra

