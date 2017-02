“La Fiesta del Chorro” fue declarada como “actividad tradicional y propia del Carnaval Chapaco”

El concejal municipal Valmoré Donoso dio a conocer que la fiesta del Chorro que se realiza año tras año en la plaza Luis de Fuentes y Vargas, fue declarada por el Concejo Municipal de Cercado como una actividad tradicional y propia del Carnaval Chapaco, tras la importancia del mismo para las diferentes personas que festejan dicha festividad en este lugar.

“Hemos decidido hacer este pequeño reconocimiento a la barra del Chorro por que los lunes de carnaval desde hace más de 60 años existe un grupo de gente que se reúne en la esquina de la Madrid y General Trigo para festejar el Carnaval en lo que son las chamulladas algo muy tradicional nuestro”, dijo Donoso y apuntó que a partir de esta barra se desprenden otras como la Chocolate y Hawái entre otras, en la calle Cochabamba, por lo que les pareció que se debería reconocer de esta manera la tradición y la cultura tarijeña.

“Junto a los integrantes de esta barra, hemos podido hacer un pequeño reconocimiento y les vamos a otorgar una placa para que mantengamos nuestras tradiciones y nuestras costumbres sobre todo el día lunes de Carnaval. Hemos aprobado la Ley 094 de uso racional del agua y en esta línea, que venimos trabajando por el agua es que hemos decidido que para las fiestas del Carnaval vamos a proveer agua a través de carros cisternas que tienen la capacidad de 10,000 litros cada uno. Se traerá agua desde las cabeceras de los ríos con el fin de mantener la tradicional mojazón en el Departamento, expresó el concejal resaltando que el Ejecutivo Municipal apoyará con los carros cisternas para que toda la población pueda jugar con agua el día lunes.

Chamuyadas

En torno al horario para la culminación de las chamuyadas, se respetará la normativa correspondiente. En este sentido, resaltó que el Gobierno municipal estará desplegado junto con la Policía Nacional tomando en cuenta que el municipio estableció que las diferentes plazas y espacios públicos ya deberían estar desalojados a las 17.00 horas.

“Esta fue una acción conjunta entre el concejal Valmoré Donoso y Los Mañaneros del Chorro grupo del cual formo parte. El chorro será abierto simbólicamente por unos minutos y la mojazón será con agua no potable, que proveerá el Gobierno Municipal en el lunes de Carnaval, día que se reúnen las familias y este es el mejor punto de encuentro conocido por todos los tarijeños”, dijo el miembro de Los Mañaneros del chorro de la plaza, Manuel Durán.

Tras este pronunciamiento, la señora Teresa Sonco, quien vive a pocas cuadras de la plaza principal, manifestó su preocupación, acentuando que no le parece correcto que la población tarijeña juegue con agua, sobre todo por la situación de los departamentos vecinos como La Paz, que tienen escasez del líquido elemento. “Dirán que un día no hace daño a nadie, que el agua será de cisternas, pero pienso que de igual manera se está actuando mal al derrochar litros y litros de agua en Carnaval. No es posible que en vez de tirar y tirar agua no ayudemos a la gente que sí lo necesita, sin ir lejos no solo hablo de La Paz, días atrás Tarija estuvo sin agua, fue a causa de la naturaleza pero ¿qué pasará cuando no tengamos agua nuevamente, mientras otros la despilfarran?”, dijo Sonco.

María José Oliva Grimalt

