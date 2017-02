Johnny Torres asegura que ataques a su persona son por celo político

El jefe departamental del Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR, Jhonny Torres Terzo, apuntó a quienes llamó interventores, de las denuncias en su contra, que las esperaba aunque no en base a mentiras, “de manera permanente miente la gente que ha sido interventora los últimos tres años”.

Por esa actitud interventora están con un proceso en el Tribunal de Honor del MNR. “Lo que ellos quieren es, lo sé por propias palabras del jefe nacional, sáquennos del proceso y nosotros ya no lo atacamos a Jhonny Torres”, reveló el dirigente.

Torres informo que expresó al dirigente nacional Luis Eduardo Siles, que haga lo que tenga que hacer sin preocuparse por Torres, no es la primera vez que lo atacan, tampoco será la última, no le preocupa la disputa política.

El actual subgobernador de Cercado manifestó que hay gente muy preocupada por las elecciones del 2019 y del 2020 a pesar de que falta mucho para eso, leen encuestas y como Torres tiene preferencia en crecimiento, lo que hay que tratar de hacer es desfigurar su imagen, mentir.

El dirigente nacional del MNR, Walberto Gareca Cavero, salió en respaldo a Torres y aseguró que está inscrito. “Hay una mala fe de algunos militantes sometidos al Tribunal de Honor y no saben qué hacer, serán expulsados, por intervenir el partido”, dijo Gareca.

Otros dirigentes

Ante los “coqueteos políticos” que tuvo el presidente Evo Morales Ayma, con el subgobernador Jhonny Torres, durante una actividad pública en San Lorenzo, el diputado y dirigente del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Mario Castillo Noguera, pidió al sindicado que no use el nombre del partido rosado para tomar la línea política del Gobierno. “Nosotros como militantes queremos decirle que estamos unidos a lo que ocurría hace un año en un 21 de febrero el soberano decidió y dijo no a la reelección (…) Como militantes también queremos decirle al doctor Jhonny Torres, que siga adelante con su actitud, nosotros le deseamos suerte con su nuevo partido, pero que no ponga al MNR, a disposición del Gobierno”, dijo el diputado.

Castillo, aclaró que todos fueron testigos de cómo el presidente Morales se refería al subgobernador insinuando que faltaría poco para que levante el puño izquierdo como lo hacen las personas alineadas al Movimiento Al Socialismo. “La verdad es que todos los militantes repudiamos esa actitud de ver al Presidente alabándolo como diciendo que ya falta poco para que levante el puño izquierdo”, agregó Castillo.

El día lunes con el afán de realizar la coordinación de las actividades en conmemoración a los 200 años de la Batalla de La Tablada, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, arribó a Tarija para sostener una reunión en San Lorenzo con autoridades de ese municipio y algunos subgobernadores, acto en el que hizo público el acercamiento político con el subgobernador de Cercado, Jhonny Torres.

En este acto público Morales saludando a las autoridades que se encontraban presentes aludió al Subgobernador de Cercado señalando que “Falta poco para que Jhonny Torres levante la mano”, a su vez Morales comprometió recursos para la región como regalo del Bicentenario, para que puedan continuar con la ejecución de ciertas obras.

Nuevo Sur

