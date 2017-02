Director del SEDECA dice que campamento construido fue para los equipos de auxilio de los corredores del Dakar

La Gobernación de Tarija, aunque el circuito no pasó por esta región, gastó a través del Servicio Departamental de Caminos Sedeca, más de 500.000 bolivianos en el Dakar 2016, construyó un vivac (campamento provisional) para el parqueo de las movilidades de apoyo a los corredores.

La confirmación es del director del Sedeca, Omar Molina Ávila, al negar que hayan incurrido en corrupción como surgieron algunas denuncias que fueron expresadas por el asambleísta Luis Pedraza Cerda, a quien pidió informarse.

NUEVO SUR (NS) ¿Es evidente que han construido un vivac como Sedeca para el Dakar?

OMAR MOLINA (OM).- Como Sedeca no, como gobernación, nosotros como institución hemos colaborado debido a que existe un Decreto 2365, donde el presidente Evo Morales ordena la construcción de un vivac en todos los lugares por donde pasaba el Dakar, si bien aquí no han llegado las motos, los autos, ha llegado todo el equipo de apoyo, de auxilio, alrededor de 400 camiones, han pernoctado del 4 al 5 de enero en Tarija.

N S: ¿En qué lugar han construido el vivac?

O M: El predio se encuentra ubicado en AASANA, donde hemos construido una predio con cierre perimetral y una conformación de una carpeta de 35 centímetros, se comprado material bruto de playa, combustible, todo lo requerido porque se ha movido alrededor de 25 unidades de equipo pesado, la obra ha sido concluido entre el 24 de diciembre y el 3 de enero y por tema presupuestario no hemos podido cancelarlo en diciembre porque nuestras cuentas cerraron el 31, por la crisis hemos pagado en enero.

N S: ¿Con qué han cerrado esta superficie?

O M: Hemos hecho el cierre perimetral de 31.000 metros cuadrados, tres hectáreas y cuarto más o menos, con postes, enmallado y algunos otros componentes.

N S: ¿Cuánto han gastado en la obra?

O M: Arriba de medio millón de bolivianos, más de 500.000, se quiere desinformar, mencionan que se ha hecho para el año 2017, es totalmente falso, eso fue para el Dakar que ha pasado el 2016.

N S: El asambleísta Luis Pedraza dio a entender que hay corrupción, que han pagado doble por esta obra.

O M: El asambleísta Luis Pedraza parece que no vive en Tarija, pero me extraña que una persona con tanta capacidad, esté dando información totalmente tergiversada y no diga la verdad, si piensa que hay corrupción tiene los medios y las instituciones para demostrarlo, pero es una noticia temeraria originada en un medio viral, que es el Facebook, es una página.

N S: ¿Qué nombre tiene esta página?

O M: Creo que se llama la Voz de Tarija, entonces, el señor Pedraza ha salido a decir que hubo contratación directa, el Decreto 2365 habla claramente, instruye a los gobiernos departamentales, alcaldías proceder a la contratación directa de bienes y servicios, ¿por qué? Porque el vivac lo hemos construido en una semana, ha sido para reducir costos y no lo haga la empresa privada.

N S: ¿Qué han movilizado en una semana?

O M: Se ha movilizado tierras, equipo, se ha movilizado áridos, pero cualquier información que quiera la prensa, tenemos toda la carpeta, todas las compras, sobre todo nuestro afán es aclarar, de ninguna manera tapar.

N S: ¿Van asumir alguna acción con quienes han propalado estas versiones?

O M: Las denuncias tienen el fin de dañar la imagen de la institución y del gobernador, ese es el objetivo, no vale la pena contestar, más bien lo invito visitar la empresa podamos ver las obras que hemos realizado, si quiere fiscalizar que fiscalice la gestión de sus amigos, de dos gestiones atrás, no de ahora.

Fernando Barral Zegarra

