Andy Aguilera: “Le estoy haciendo un homenaje a Juan Gabriel en bachata”

Pese a la fuerte lluvia caída ayer por la tarde, el show continuó, pero minutos antes, cuando el sol brillaba fuerte, el cantante cubano Andy Aguilera accedió a una entrevista exclusiva con el diario NUEVO SUR, en la que nos contó su experiencia de visitar Tarija y conocer las costumbres carnavaleras.

A continuación conozca los que dijo, lo que sintió y lo que le espera a futuro al artista exclusivo de Estación Carnaval Paceña.

NUEVO SUR (NS) ¿Cómo se sintió el visitar suelo tarijeño en la fiesta tradicional de las comadres?

Andy Aguilera (AA).- Ya por cuarta vez es un privilegio para mí estar en esta tierra nuevamente, en Tarija donde la gente me quiere tanto, donde la gente me sigue y esta vez vine a través de paceña para este evento en el cual estoy muy contento, me siento muy bendecido, se va a hacer hoy algo grandioso para todas las mujeres tarijeñas, para las comadres y para mi es un honor que me hayan escogido para yo cantarles mis canciones así que muy contento de estar en Tarija nuevamente.

NS ¿Cuál es su impresión de las costumbres que tiene Tarija al celebrar el carnaval?

AA.- En relación al clima la diferencia no es mucha ya que yo vivo en Miami, allí es un clima bastante cálido igual, las costumbres de acá son maravillosas, me encanta la comida, me encanta el trato de la gente, es muy caluroso el trato de las personas hacia mí, muy contento de estar acá.

NS.- Cuando escribe sabemos que se motiva en las vivencias diarias ¿qué refleja la letra de sus canciones?

AA.- Mis canciones casi siempre son vivencias o mías o de amigos o historias que yo creo en mi mente, mis canciones son casi poemas, me demoro para escribir una canción, para hacer algo que llegue al corazón de las personas, yo pienso que esa es la idea de un compositor, no sacar canciones por sacarlas, sino llegar al corazón de las personas, que se enamoren, que vivan su diario con nuestras canciones, bendecido por eso.

NS.- Hemos escuchado ritmos como cumbia, reggaetón, salsa, ¿cuál de estos ritmos o géneros que interpreta es el que más le emociona en los escenarios?

AA.- Bueno al ser cubano entonces tengo ese ritmo caribeño en las venas, tengo una fusión de muchos países dentro de mí y lo llevo a mi música, de hecho hice cumbias, reggaetón, bachata, salsa, baladas toda una fusión.

NS.- Ha vivido en Puerto Rico, República Dominicana, además de cantar ¿le gusta bailar?

AA.- Bueno en relación a los ritmos siempre me ha ido bien, desde pequeño bailo, canto me he inclinado hacia el arte, así que para no es difícil, me es fácil.

NS.- Qué le diría a las comadres tarijeñas que tuvieron el privilegio de poder escucharlo

AA.- Que son todas unas flores hermosas, todos nosotros venimos de una mujer, así que para mí es un honor cantarle a todas esas comadres lindas de Tarija, para mí es un orgullo.

NS ¿Cómo se siente de haber sido promocionado por Paceña y Estación Carnaval?

AA.- Gracias Nuevo Sur, me siento nuevamente privilegiado de que Paceña tenga ese gesto conmigo de traerme, de siempre estar contratándome para sus eventos, puedo decir que prácticamente soy artista de Paceña porque siempre me están contratando en las diferentes ciudades, muchas gracias a todos los que hacen posible que Andy Aguilera venga a Bolivia.

NS.- Que se viene en cuanto producción este 2017

AA.- Tengo una sorpresa, le estoy haciendo un homenaje a Juan Gabriel en bachata de todas sus canciones que fueron exito, está quedando fenomenal, yo mismo no me lo creo, está quedando fabuloso, uno de los primeros países que voy a presentar este proyecto va a ser acá en Bolivia.

NS ¿Se siente feliz de estar en el carnaval chapaco 2017?

AA.- Muy contento de estar en el carnaval chapaco 2017 junto a todas las comadres, la gente de Tarija, bendecido.

