Vocales electorales terminan su mandato en medio de denuncias mutuas

El Tribunal Electoral Departamental TED está terminando su gestión de seis años con tres vocales y en medio de denuncias contra dos de ellos y algunos otros funcionarios, que están siendo investigados por el Ministerio Público.

Este miércoles se desarrolló la última Sala Plena, en medio de cierta tensión por las denuncias ante la Fiscalía de la presidenta Cristina Vargas, contra sus colegas Sarah Medina Tarifa y Nolberto Gallardo Suruguay, además de otros funcionarios. “Desde el momento que asumí el cargo, me he sometido a la normativa electoral, la Constitución y la Ley del Funcionario Público, por tanto me he visto obligada, cuando hay inobservancia de la ley, eso no implica que tenga algo personal con los señores vocales”, dijo Vargas.

La denunciante reconoció que serán las instancias correspondientes quienes determinen, de manera objetiva, si hubo o no vulneración a la normativa en base a las denuncias presentadas con la documentación correspondiente.

Vargas no quiso precisar los nombres de todos los denunciados con el argumento de no entorpecer las investigaciones, en su momento seguramente la Fiscalía hará conocer cuáles fueron las denuncias y se notifique a los involucrados.

La vocal Sarah Medina Tarifa, dijo que fueron sorprendidos por cómo se invitó a la última Sala Plena por la Presidenta de manera unilateral, unipersonal, se invitó a medios y algunos delegados electorales, de todas maneras se vio por conveniente efectuar la sesión.

Sobre la denuncia dijo que no fue notificada, desconoce los extremos, en su momento asumirá los descargos que la ley le franquea, aunque las denuncias pueden ser rechazadas, lo evidente es que no sufrió ninguna sanción ni suspensión durante sus funciones.

Medina agradeció a la ciudadanía, a Dios, su familia por su respaldo a seis años de gestión en los cuales se efectuaron seis procesos electorales, se trabajó intensamente, la población demostró una cultura democrática, se va contenta, “con el deber cumplido”.

El vocal Nolberto Gallardo Suruguay, dijo no conocer las denuncias en su contra, en cuanto sea notificado oportunamente asumirá defensa, “el que nada hace nada teme, estamos tranquilos, con seguridad se trata de algún tipo de represalia”.

Gallardo reveló que hicieron conocer varias irregularidades de la denunciante y seguramente es una forma de echar una cortina de humo frente a los hechos cometidos, “en lo personal estoy tranquilo con la conciencia de que actué en el marco de la ley”.

Pedraza asegura que acaba una gestión deteriorada

Para el exdelegado electoral por Camino al Cambio, Luis Pedraza Cerda, que estuvo en parte de la última Sala Plena del TED (Tribunal Electoral Departamental) la actual gestión de seis años termina con las relaciones personales muy deterioradas y empañadas. “Lamentable, muestra un deterioro muy agudo en las relaciones humanas al interior del Tribunal y ninguna organización que tenga problemas tan profundos de relacionamiento puede hacer un buen trabajo”, comentó el político.

El trabajo se ve totalmente empañado, obstruido por el clima organizacional que en este caso es absolutamente negativo y por eso este tribunal cumple sus funciones con más pena que gloria, agregó tras despedirse de todos y cada uno de los vocales.

Pedraza espera que en la Asamblea Legislativa Departamental se construya ternas sólidas para los nuevos vocales que al final serán definidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que no tiene la intención de nombrar administradores imparciales, sino equipos para un gran fraude electoral.

