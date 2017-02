Trabajadores no sindicalizados acusan al sindicato de SETAR de boicotear y junto al MAS complotar contra esa empresa

Los trabajadores no sindicalizados de Servicios Eléctricos de Tarija Setar, entre ellos Néstor Ortiz Daza, atribuyeron la crisis actual de la empresa a la traición, el boicot y el complot del sindicato afín al Movimiento Al Socialismo MAS y otras instancias como AE (Autoridad de Electricidad) y la Asamblea Legislativa Departamental ALDT.

NUEVO SUR (NS): Señor Ortiz ¡qué opinión le merece lo que está pasando en Setar?

NESTOR ORTIZ (NO): Una opinión directa y personal, lo que está pasando en Setar es un boicot directo por parte del personal antiguo, es un personal que pertenece lastimosamente a una línea política y que están defendiendo esa línea a través de conductos como es el sindicato, la ALDT y bueno, otros más.

NS: Algunos nombres de estos personajes.

NO: Los nombres están claros, son las personas que están saliendo a nombre del sindicato y otros conductos a declarar que están de acuerdo que sea el gobierno quien intervenga Setar, esas son las personas, no se necesita dar nombres…

NS: ¿Están en alianza o en componenda con la ALDT, la AE (Autoridad de Electricidad, el gobierno?

NO: En este casi el sindicato desde la gestión de Lino Condori, ya estaba plenamente identificado con la campaña, ahora lo han vuelto a demostrar.

NS: ¿Están buscando la intervención de Setar por el gobierno?

NO: Ya ha declarado propiamente el sindicato, están de acuerdo, están buscando la intervención.

NS: ¿Qué opinión tienen ustedes de eso?

NO: La opinión que tenemos, es una traición a la empresa, al Departamento.

NS: ¿Por qué?

NO: Porque los capitales de Setar pertenecen a Tarija, no es justo que esos capitales y todo el patrimonio de los tarijeños pase a manos del gobierno.

NS: La crisis de Setar es consecuencia de todas esas situaciones.

NO: Es consecuencia, eso está claro, por ejemplo las consecuencias de la AE, la AE qué hace, está sancionando a Setar, pero nadie de la AE dice de qué gestiones vienen esas sanciones, se da la casualidad de que entra el nuevo gobernador y recién salen las multas, pero no dice la AE pícaramente de qué gestiones está multando a Setar, son omisiones o fallas que cometió la gente del MAS, en la gestión de Setar.

NS: ¿Cómo terminará todo esto?

NO: Lo que nosotros buscamos para la solución de Setar son procesos sumarios, a todas las personas que incurrieron en la gestión de Lino Condori, que se ha sacado de la empresa, veamos dónde nace el problema, quiénes son esas cúpulas de poder que se han incrustado en Setar, desestructurar eso para saber la verdad.

NS: ¿El Directorio de Setar también está prestándose a eso?

NO: Sería una acusación directa decir eso, pero lo que creemos nosotros es que el directorio tiene que dedicarse a lo que le compete, no dedicarse a ser ejecutivos, no es la parte ejecutiva, muchos de ellos dicen que son la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) entonces habría dos MAEs en Setar, la MAE es el gerente, ellos son consejo directivo que tiene que hacer lo que les compete, fiscalizar, y ayudar a que la empresa salga adelante, no perjudicarla…

NS: ¿Hay todavía gente del MAS trabajando en Setar?

NO: El porcentaje del MAS que pueda estar trabajando en Setar debe estar arriba del 50% en todo tipo de cargos, ellos políticamente están actuando y moviéndose para que justamente no se puedan hacer los procesos sumarios y llegar a la verdad.

NS: ¿Están buscando que el gobierno se introduzca y maneje Setar?

NO: Ellos mismos lo han declarado, han sido tácitos en eso.

NS: Se unen el gobierno, la ALDT, el MAS para complotar contra Setar?

NO: Claro, eso ya está hecho, es una prueba concreta, Setar está trancada, boicoteada, saboteada por esas acciones.

NS: ¿Cuántos trabajadores hay en Setar, de ese total cuántos están con el sindicato y cuántos con ustedes?

NO: De acuerdo a la estructura tendrían que haber 229 trabajadores, en junio (2015) cuando salió el MAS dejó 247 trabajadores, ahora son 245, ese desfase se ha heredado de la gestión de Lino Condori, lastimosamente con este tipo de políticas de no poder hacer procesos sumarios, la Ley General del Trabajo tampoco permite destituir al personal sin el debido proceso, Setar está atada de manos para poder actuar en ese caso.

NS: ¿Ustedes están sindicalizados?

NO: Nosotros como trabajadores nuevos de Setar, desde el 2015 a la fecha venimos pidiendo que seamos afiliados al sindicato, es un derecho constitucional que nos corresponde, ellos a la fecha a ninguno nos ha aceptado la sindicalización.

N S: ¿Con qué argumento?

NO: No presentan ningún argumento, directamente las cartas que les llegan las tienen en archivo y no las consideren.

NS: ¿Por qué hacen eso?

NO: No quieren que tengamos representatividad sindical y derecho al voto, las elecciones sindicales ya se vienen de aquí a unos meses.

Fernando Barral

