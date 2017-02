Interventores del MNR piden a Johnny Torres no usar el nombre de ese partido

El vocero Nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR, Hugo Sandoval y uno de los interventores del Comando Departamental de este partido, Daniel López, concordaron en pedir al subgobernador de Cercado, Jhonny Torres, en no usar al partido rosado, el cuál ni siquiera es militante, para acercarse al Movimiento al Socialismo MAS

Sandoval indicó que tras evidenciar ese acercamiento, el Comando Departamental del partido, no se realizó un pronunciamiento oficial, debido a que Torres no figura como partidario del Partido. “El cómo Jhonny Torres, puede hacer lo que sea, pero como Comando Nacional del MNR, lo único que podemos decir al señor Torres, que es que si quiere tomar esa línea que no use al MNR, ya que él ni siquiera es militante”, dijo el vocero.

También aclaró que a finales del año 2015, Torres perdió la militancia del partido, debido a una resolución que está amparada bajo el Estatuto Orgánico y la Ley de Partidos Políticos. “Esto fue debido a que el señor Jhonny Torres, candidateó por voluntad propia inscribiéndose en una fórmula sin realizar ningún acuerdo partidario con el partido (MNR) (…) en síntesis, no registró al MNR en acuerdo o alianza política”, afirmó Sandoval.

Esto no afecta su situación como autoridad electa del partido sin embargo, pretenden dejar en claro esta figura para que el Subgobernador Torres, no confunda a la población ni a la militancia. “Lamentablemente en los últimos tiempos Torres, junto a otros miembros, quisieron confundir a la ciudadanía, indicando que a este excompañero se le había devuelto al jefatura”, agregó el vocero emenerrista.

Por su parte, Daniel López, manifestó que la actitud del Subgobernador, respecto a su acercamiento con el Gobierno, es totalmente contradictoria a los que profesa el partido del MNR. “Nuestra posición política a nivel Nacional es de oposición al Gobierno del MAS, hay una contradicción ideológica y programática con el Gobierno (…) es por eso que nadie del partido de manera oficial puede tomar esa línea”, sostuvo López y expresó que en el caso de Torres, lo que no debe hacer seguir utilizando el nombre del MNR, para acercarse al Gobierno, cuando no figura ni siquiera como un militante del partido. “Nosotros le deseamos suerte en sus aspiraciones políticas con el Movimiento al Socialismo, el de manera individual puede hacer lo que quiera, pero no puede utilizar las siglas ni los colores del partido, y menos engañar a la gente de la militancia. Lo más irónico es que el señor Torres se pinta de rosado para algunas ocasiones especiales, como ser un 9 de abril, o un 7 de junio que es aniversario del partido, cuando a la vez también lo vemos relacionándose con el presidente Evo Morales, en una confianza muy natural”, acotó López.

Nuevo Sur

Comparte Facebook

Twitter