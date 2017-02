Campesinos acusan al Consejo Municipal de paralizar la aprobación de su carta orgánica

Los campesinos de Cercado, a través de su dirigente, José Soruco Aparicio, se quejaron de la directiva del Concejo Municipal por paralizar la elaboración y aprobación de la Carta Orgánica, para no dar curso a dos de sus planteamientos. “Lamentablemente la directiva del concejo municipal, no todo el concejo, ha tomado una actitud muy irresponsable, por no atender e insertar nuestras propuestas que son justas”, declaró el representante, al criticar la falta de diálogo.

Los campesinos plantearon elección directa de concejales del campo, en el marco de la autonomía indígena originaria campesina, una representación directa sin entrar a la votación, la candidatura, representación del campesinado. “No quieren ceder en este punto y por eso están paralizando no cumplir con la redacción de la Carta Orgánica”, cuestionó al advertir que de continuar esta situación, la provincia Cercado no tendrá este instrumento legal ni hasta el 2020.

