Senadora denuncia “asfixia económica” del Departamento con complicidad de alcaldes

La senadora de oposición, Mirtha Arce Camacho, denunció éste lunes que el departamento de Tarija vive además de una profunda crisis económica la asfixia de la Gobernación por el Gobierno central con la complicidad de algunos alcaldes, los cuales no fueron identificados por la legisladora. “No solo la crisis, sino además una franca política de asfixia económica a la Gobernación, y en esto hay muchos alcaldes que están siendo cómplices, hay alcaldes que están pensando no como tarijeños, no como autoridades en bien de su ciudadanía”, afirmó.

Estos alcaldes están pensando más en las directrices políticas y partidarias que muchos de ellos tienen y esto asfixiará aún más la economía del Departamento, si bien los ingresos cayeron, hay una franca política de intentar asfixiar a la Gobernación.

Consultada cuáles los nombres de estos alcaldes en complicidad con el gobierno, contestó que escuchó al alcalde de San Lorenzo, Miguel Ávila, afirmar que todos los alcaldes se pusieron de acuerdo, considera que están los 11, aunque espera que no sea así. Los actores que toman decisiones en el ejecutivo es fácil que orquesten acciones para esta asfixia, los parlamentarios de oposición pidieron informe oral sobre el recorte de 133 proyectos del presupuesto de la Gobernación, esperan tener respuestas en algunos días.

Sobre la búsqueda de recursos frescos para el Departamento, la legisladora dijo que deben hacerse una serie de cambios en el marco del pacto fiscal, como la actual normativa, la Ley de Autonomías tiene artículos en contra de la autonomía, cuestionó la legisladora. “No es posible que un gobierno departamental de la envergadura de Tarija, que tiene importantes recursos y una capacidad de endeudamiento propio, tenga que acudir a la Asamblea Plurinacional para que le apruebe un préstamo, esto es contradictorio”, insistió.

“El Departamento tiene su propia Asamblea, esta Asamblea Departamental debiera ser quien autorice al gobernador ese tipo de iniciativas, por eso son necesarios cambios en las leyes, aunque hay que tener verdadera voluntad política”, prosiguió Arce.

“Otro aspecto por trabajar se relaciona con los dominios tributarios, los que quedan para el nivel departamental y municipal son casi nulos, el gobierno tiene que entender que Bolivia está en un proceso autonómico, rumbo a otro modelo de administración. Las leyes tienen que permitir que se tomen decisiones en el orden local. Las autoridades no tendrían que estar pensando en entrampar gestiones, que los propios tarijeños estén poniéndose zancadillas, es lo peor que puede pasar. La bonanza económica tiene que permitir gobernabilidad en todos los niveles, departamental y municipal, las subgobernaciones, es necesario dejar de lado los servilismos inútiles al centralismo y al partido de turno, en desmedro de Tarija”, finalizó la senadora

Fernando Barral Zegarra

