Renuncia el recientemente posesionado gerente de SETAR y denuncia que directorio y algunos asambleistas “la quieren hacer sucumbir”

Al poco tiempo de ser nombrado como gerente de la empresa de Servicios Eléctricos de Tarija Setar, Luis Lema, en el transcurso del día de ayer, presentó de manera oficial su renuncia argumentando que desde que asumió el cargo no se lo dejó trabajar ni cumplir con las diferentes responsabilidades, inherentes a su fuero, enfatizando que parecería que el actual entorno de Setar lo único que pretende es hundir a la empresa.

“El día viernes de la anterior semana hubo una reunión y estuvo acá el director general de la AE, la máxima autoridad de electricidad. Una reunión entre la Asamblea, el directorio y el director de la AE; y este gerente no ha sido invitado. O sea, sí me invitan para interpelar, pero esta reunión es tan importante, este gerente es parte del problema y me parece muy mal que no se lo invite porque estamos para eso, para trabajar y coadyuvar”, dijo Lema.

El exgerente enfatizó que pareciera se están realizando una serie de gestiones irregulares con el fin de hundir a Setar y que existen fuertes rumores de una posible intervención. “Todo lo que se hace en esta empresa es para hundirla más, hay rumores por todos lados de una posible intervención, los culpables sabremos quienes son, yo ya hablé con el directorio no toda la Asamblea pero algunos asambleístas parece que se estarían prestando aquello. Quiero decirles a todos ellos que Setar es una empresa de los tarijeños y estoy seguro que ni los tarijeños ni los chaqueños van a aceptar nunca que esta empresa sea intervenida, pero todo lo que se hace está llevando a aquello”, dijo y mencionó que Setar está atravesando por una situación compleja, tras los problemas técnicos que tiene, y para poder dar solución a los mismos se debe dejar trabajar a las personas.

“Yo he hecho todo lo posible, ya son tres semanas que estoy en esta empresa pero estoy atado de manos, no es que es culpa del gerente, que no se solucionen muchas quejas y problemas sobre todo en el sector comercial, no puedo hacer nada no tengo el poder he hablado con el directorio varias veces y sin ese poder no puedo hacer nada. Yo pido disculpas a todos los buenos trabajadores como también al señor gobernador”, aclaró el ahora ex gerente.

En ese sentido Lema, ahora ex gerente, señaló que la razón de esta decisión radica principalmente en el impedimento que tuvo para cumplir funciones dentro de la empresa ya que desde su posesión a la fecha no pudo hacer gestión alguna, ni representaciones ante la Autoridad de Electricidad(AE), ni firmar contratos, hacer cheques, ni mover gente.

Culpó de esta situación al directorio de Setar, que no entregó el poder que le faculta legalmente para realizar su trabajo, y lo hacen recién en fecha 15 de febrero mismo que es válido sólo por 90 días, tiempo que considera es insuficiente para poder solucionar todos los problemas que tiene la empresa, por lo que asume como una burla por parte del directorio.

Así también, alegó que su persona no fue convocada a la reunión que se realizó el día viernes de la anterior semana entre la Asamblea Departamental, el Directorio y la Autoridad de Electricidad (AE), siendo Setar un actor importante del problema a tratar. “No olvidemos que la Asamblea es un brazo fiscalizador no es un brazo operativo, los problemas no los va a solucionar la Asamblea, los va a solucionar Setar”, refirió Lema.

Asimismo, solicitó la renuncia del Directorio de Setar quienes se encuentran hace cuatro meses en la institución, sin lograr encontrar soluciones a los diferentes problemas.

Secretario de Hidrocarburos y Energía le pide reconsiderar decisión

A su vez, el secretario de Energía e Hidrocarburos de la Gobernación, Boris Gómez, indicó que luego de que Lema anunció, mediante una radio su renuncia irrevocable a la gerencia de Setar, tuvo una conversación con él lamentando la decisión que tomó y le pidió que reconsidere, tomando en cuenta el nivel de profesionalismo del mismo. “La decisión que él ha tomado seguramente la va plasmar ante el Gobernador cuando se reúnan de manera forma, de todas maneras yo, en el corto tiempo que estuvo el gerente Lema, se le expreso la máxima confianza y el máximo apoyo de la Secretaría de Energía del gobierno de Tarija. Creemos que el proceso de transformación y modernización de la compañía va a salir adelante, este es un traspié que debemos superar. Entendemos muy bien los criterios que ha manifestado Lema”, dijo el secreario.

Gómez informó también que, actualmente, se encuentran a la espera de la máxima autoridad departamental, Adrián Oliva, para que se analice de qué manera operará el nuevo ejecutivo que asumirá el mando de Setar. “Vamos a continuar en esta labor, esperando instrucciones del gobernador para ver qué sigue adelante y para ver cómo va operar el nuevo ejecutivo que venga. Yo lo he lamentado muchísimo, de igual forma como muchos me enteré por la radio y posteriormente a su pronunciamiento es que nos hemos reunido”, dijo Gómez.

María José Oliva Grimalt

