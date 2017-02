La COD cumple huelga de 48 horas con apoyo parcial

La Central Obrera Departamental COD inició el paro de 48 horas dispuesto por la Central Obrera Boliviana COB, con una movilización de protesta contra el gobierno nacional, los trabajadores volvieron a ganar las calles con consignas contra las políticas gubernamentales.

La COB cumplió marchas en los diferentes departamentos, en cumplimiento de diferentes instrucciones establecidas en el último ampliado; asimismo el dirigente de la COD, Sebastián Morales aseveró que dicha manifestación tiene el fin de hacer respetar los derechos de los trabajadores. “Estamos en una marcha, la cual fue convocada por nuestro ente matriz, la Central Obrera Boliviana, y por consiguiente estamos cumpliendo esas instrucciones establecidas en el último ampliado. Queremos que se respeten nuestros dineros sin tocar los fondos de las AFP de los trabajadores”, dijo el sindicalista.

En este contexto, Morales argumentó que si bien se solucionó de manera parcial la problemática de los trabajadores de salud, aún existen varios puntos los cuales el gobierno no respondió, uno de los cuales son los preavisos que están lastimando a la clase trabajadora a nivel nacional. “Esta convocatoria se hizo para todos los sectores en todos los departamentos, si es que nuestros compañeros no quieren participar de esta manifestación será que no quieren defender sus derechos, tras las diferentes determinaciones y anuncios por parte del gobierno nacional que perjudican tanto a nuestro sector“, concluyó Morales.

“La medida de presión también es contra los preavisos para el despido de trabajadores que volvió a tener vigencia, y la toma del 5% de los aportes de los jubilados, por lo tanto el paro va”, enfatizó el dirigente Rubén Ramallo Ortiz.

“Diferentes sectores asumen la medida de presión otros no pudieron plegarse a la movilización por las amenazas de descuentos que sufrieron, si los trabajadores no se movilizan y dejan que el gobierno tome su dinero, será su decisión”, advirtió Ramallo.

El dirigente Sebastián Morales Tapia declaró que rechazan los preavisos porque deja de lado la estabilidad laboral, están pisoteando incluso la Constitución que plantea proteger al trabajador, con los preavisos se deja de lado ese principio.

Nuevo Sur

