Sub Gobernador de Cercado dice que no lo invitaron a reunión de subgobernadores

El subgobernador de Cercado, Jhonny Torres Terzo, denunció discriminación porque el gobernador, Adrián Oliva Alcázar, no lo llamó como tampoco a su colega René Valdez Soruco a una reunión con los subgobernadores y solamente se juntará con quienes representan al Movimiento Al Socialismo MAS. “Estoy enterado que ha invitado a los subgobernadores del MAS, por ejemplo a René Valdez y a mí no nos invitaron, para tratar temas del presupuesto y del crédito con la banca privada”, confirmó el subgobernador de filiación emenerrista.

Según Torres no debería actuarse con discriminación porque es una actitud irresponsable, la gobernación no puede ser manejada como un club de amigos, al amigo se le convoca y al que no es amigo, no, los subgobernadores son electos por el pueblo, no el gobernador. “En temas tan importantes no puede dejar de convocarse a las principales autoridades, en asuntos como el financiamiento o algún crédito de la banca privada, después ese crédito no lo pagará el gobernador sino el pueblo de Tarija”, argumentó.

“La Subgobernación de Cercado, ya el 2016 tuvo un presupuesto muy bajo, con una ejecución muy baja a favor de la provincia, y con este tipo de diferencias, uno no sabe hacia dónde se va, “siento que deberíamos hacer gestión de desarrollo, todos los tarijeños. Más allá de las diferencias políticas y electorales, se debe hacer un trabajo conjunto”, acotó Torrea para mencionar que está empezando a pensar que hay un criterio electoralista para no convocar a subgobernadores como el de Cercado.

“Se convierte en peligro electoral para alguna gente ahí en la gobernación y eso no es correcto”u, prosiguió la autoridad que tiene diferencias con la Gobernación que se agudizaron el año pasado, esas dificultades al parecer no se superaron hasta ahora.

