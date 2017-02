Riada arrasó con todos los cultivos en Paicho

Una riada de gran magnitud, no registrada en los últimos años, arrasó con todos los cultivos de durazneros y viñedos en Paicho, aunque también toda la producción agrícola para el consumo propio. Los productos fueron cubiertos por las piedras y el lodo. Las aguas turbias dejaron a su paso, desolación, tristeza y desesperanza.

Hubo riada también en Tomayapo, otra zona próxima a Paicho, pero no fue tan devastadora como en aquel segundo cantón donde los productores perdieron toda su producción. Los duraznos y uvas que estaban listos para cosecharse, desaparecieron enterrados por la mazmorra.

La producción tanto de uva, para el mercado tarijeño, como de duraznos al igual que la papa y el maíz, para sustento de los propios comunarios, se perdieron; hasta los nogales plantados para proteger del río a las parcelas productivas fueron arrancados por el agua turbia.

Poblaciones como Tuctapari, Caña Cruz, Paicho Centro, Hornos y Paicho Chilcas, entre otras, perdieron todo. Las tierras cultivables quedaron convertidas en playas llenas de arena y piedra con restos de atajados de cemento y gaviones que fueron rebasados.

En poblaciones como Huayco Seco y Huerta Huayco, también habría ocurrido lo mismo de acuerdo con testimonios de comunarios, quienes relataron que al promediar las 23.00 horas del sábado empezó una intensa lluvia en la zona.

Estimativamente a las 01.00 de la madrugada del domingo se oyó la llegada del río con un gran bramido, que hizo temer lo peor, el correr estruendoso del río arrastrando piedras y arena, arrancando todo lo que encontraba a su paso se prolongó unas tres horas.

El asunto es que las tierras cultivables de Paicho y las otras comunidades, estaban en la ribera del río, por donde antes seguramente se desplazaban las aguas, que en esta ocasión volvieron a su viejo cauce, a pesar de los precarios atajados y pircas colocados como protección. “En la ribera del río, donde antes se veía verdes cultivos, ahora todo es playa”, relató un comunario mientras miraba desolado en medio de gran impotencia y desesperanza, lo que pasó su parcela productiva que le servía de sustento.

Se observó que en la zona no hay gente joven, todos son mayores, de la tercera edad, como la señora Bienaventura Guerrero que vive con su esposo ciego y que ahora no sabe qué hacer al haber perdido sus tierras para producir y sustentarse. “Bien hacen los que se van y estudian, ganan poquito, pero tienen, aquí tanto trabajo y no quedó nada”, lamentó la señora Inocencia Benítez que también se vino a Tarija, pero como no pudo acostumbrarse, regresó, ahora no sabe qué hacer.

Fernando Barral Zegarra

