Asesor cívico reitera que a Tarija no se le paga lo que se debe de sus ingresos por hidrocarburos

El departamento de Tarija no recibe el 11% de regalías por hidrocarburos como ordena la Constitución, este porcentaje sufre descuentos como por el transporte de gas, según el geólogo Daniel Centeno Sánchez, que volvió a denunciar varias reducciones.

El especialista dijo que solamente del Campo Margarita descuentan a Tarija el 40% de las regalías, “de manera abusiva e inconstitucional para regalarle a Chuquisaca, con el argumento que no es real, de que este campo es compartido”. “Perdemos un gran porcentaje, otro porcentaje es por el transporte de hidrocarburos, es incorrecta la disminución, la Constitución manda cancelar el 11%, no dice con descuentos, no dice descontando el transporte, la Constitución es clara”, insistió.

Además hizo notar que las regalías se pagan por la producción bruta que es coincidente con lo que manda la Constitución, la cancelación actual no es correcta, el gobierno está desinformado, tiene que informarse más, el pueblo sabe lo que está pasando. “Por el transporte descuentan el 1 por ciento, por Margarita el 40%, en realidad en lugar de 11%, Tarija está recibiendo ni siquiera el 9%, sino un poco más del 8%, que significa demasiado dinero. Tarija debe exigir el pago del 11% de regalías, no por la industrialización, no debe perder tiempo, debe exigir que se cumpla la Constitución”, fustigó y criticó a los políticos locales por no manejar información “y repetir lo que miente el Ministerio” del ramo.

“Deben pedir el pago de regalías en base a procedimiento correcto, sin embargo, se basan en reglamentos y decretos que no condicen con la Constitución, cuyo artículo 368 es claro, tenemos que ponernos de acuerdo en ese sentido”, agregó el asesor cívico.

Centeno también refutó al ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez quien dijo que Tarija se benefició con millonarias inversiones, respondió que nada de esa cuantiosa inversión beneficia a este Departamento. “Los beneficios que genera no se quedan aquí”, puntualizó.

Asimismo refutó el criterio de que si no se explota recursos en Tariquía, Tarija dejará de recibir 2.700 millones de dólares. “Tariquía no vale 2.700.000,000 de dólares, vale miles y millones de dólares, tiene riqueza incalculable, no solo es hidrocarburos, es aire, agua”, enfatizó Centeno.

El geólogo además dijo que los activistas políticos son los miembros del gobierno, que permanentemente están yendo a las provincias de Tarija a intentar disuadir de la posición de hacer respetar la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.

Fernando Barral Zegarra

