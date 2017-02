“Impurezas” obligaron a suspender el suministro de GNV a los surtidores

Impurezas o elementos “indeseables” que se desplazaron por el sistema de distribución de gas natural en la ciudad, obligaron a algunos surtidores a cortar el suministro de Gas Natural Vehicular GNV en esta ciudad, alarmando a algunos taxistas.

Varios surtidores que empezaron a tener dificultades producto de las impurezas, se vieron obligados a suspender el suministro inesperadamente y efectuar los reclamos movilizando a las autoridades relacionadas con el suministro.

La situación de control y vigilancia, además de limpieza de estos elementos “indeseables”, continúa a cargo de la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, Empresa Municipal Tarijeña del Gas EMTAGAS y Asosur (Asociación de Surtidores de Tarija) se espera normalizar el suministro este sábado.

La situación inesperada obligó no solamente a asumir acciones urgentes de control, sino también a una reunión prolongada de los representantes de las instituciones mencionadas tras lo cual se aseguró que el problema está resolviéndose.

El gerente de EMTAGAS, Roger Almazán Farfán, aseguró que el suministro de gas natural a domicilio, en sus diferentes categorías es normal y no tiene ningún problema, reconoció que las dificultades se presentaron en algunos surtidores.

El representante de YPFB-Transporte, Wálter Lea Plaza Vaca, informó que al hacer el trabajo de limpieza rutinaria del gasoducto de Margarita a Tarija, en el sector de Entre Ríos-Tarija no se pudo controlar las impurezas que llegaron a algunos surtidores. No obstante, cuatro surtidores siguen con el suministro, aunque con el cuidado necesario, se trata de Agrupa, Tarija, Don Daniel y Cargas, se espera que este sábado todo el suministro se normalice y no haya dificultades. “Pero se está trabajando para eliminar estos líquidos que originan estos inconvenientes”, acotó Lea Plaza al indicar que cada surtidor tiene equipo con características diferentes y con un poco más de equipamiento, lo que no sucede con otros.

El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, Diego Hevia y Vaca, consultado si amerita alguna sanción por este corte, respondió que hacen un seguimiento, está fiscalizando y si ve algún daño efectuará la evaluación correspondiente, hay seguimiento de cerca, ”surtidor por surtidor”.

Los ejecutivos sostuvieron prolongada reunión en la ANH, después de lo cual ofrecieron una conferencia de prensa para informar y pedir no preocuparse, ya que el suministro es normal, además de que se limpia todo elemento

Surtidores prefirieron no afectar al usuario

Los surtidores suspendieron el suministro de Gas Natural Vehicular GNV a los motorizados con la finalidad de precautelar a los usuarios finales, ya que temían que elementos “indeseables” mezclados en el gas entren a los motores de las movilidades y los dañen. “Si nosotros vendemos con este líquido el motor de su vehículo se va perjudicado”, confirmó la presidenta de Asosur, Cintia Paz Bass Werner, al pedir paciencia a los usuarios y admitir que algunos surtidores sufrieron daños, que están evaluándose.

“Ahorita no tenemos un dato de daño económico porque recién estamos haciendo una evaluación”, agregó al informar que pusieron un plan de contingencia en conjunto con ANH, EMTAGAS y YPFB, reconoció que algunos surtidores ponen en riesgo su inversión, al proveer GNV.

Ante insistencia de si pedirán reposición del daño económico, contestó que seguirán los procedimientos legales establecidos, por ahora no podemos dar ninguna declaración de antemano, la prioridad es el plan de contingencia.

