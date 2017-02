Alcalde de San Lorenzo sale con su gusto y hará festejo del “Bicentenario” con autoridades nacionales

El Gobierno Municipal de San Lorenzo éste lunes iniciará los actos de celebración del Bicentenario de la Batalla de La Tablada, con el mandatario Evo Morales Ayma, quien además dará inició al proyecto de saneamiento y provisión de agua potable, “Guadalquivir”. “Va estar en la casa de ´Moto´ Méndez y tiene una larga actividad porque se están inaugurando varios proyectos, como el proyecto Guadalquivir que es el más importante para la población”, confirmó el alcalde Miguel Ávila Navajas.

El alcalde aseguró que invitó a todas las autoridades al inicio de los actos del Bicentenario en San Lorenzo. “Hemos invitado a todas las autoridades, ratifico que no hay ningún acto paralelo, que ha sido una mala interpretación del Comité de la Gobernación. Al final no nos pusimos de acuerdo con ellos, pero sí hemos hablado entre los alcaldes y estamos de acuerdo en que los actos deben realizarse en San Lorenzo, como por supuesto en Tarija, nadie va negar la importancia de Tarija”, sostuvo.

“El 15 de abril, muy temprano, habrá el homenaje de la Asamblea Legislativa Plurinacional y al promediar las 10:00 esperan estar en Tarija acompañados por jinetes en sus caballos empezando por el presidente para rendir su homenaje en el desfile cívico militar”, agregó el funcionario.

El proyecto prevé la construcción de una planta potabilizadora de agua, el cambio completo de la red de agua y alcantarillado y una planta de tratamiento de aguas residuales que significará una gran solución a la contaminación del río Guadalquivir.

Este proyecto prevé una inversión de 49.000,000 de bolivianos, de varias fuentes, del municipio, de la KFW de Alemania y el gobierno central a través de Emagua, explicó el alcalde, al asegurar que estarán presentes en los actos todos los alcaldes de Tarija.

“Un proyecto a entregarse en Rancho Norte se relaciona con un pozo surgente para la provisión de agua, que será bombeada con energía solar, “es el primer experimento en Bolivia y lo vamos a inaugurar el lunes, vamos a revolucionar el sistema”, enfatizó Ávila.

Consultado si este lunes la Gobernación participará de los actos programados, respondió afirmativamente porque invita a todos. “Es una invitación abierta, por supuesto al pueblo de Tarija, habrá una especie de ensayo de caballada”, aseguró el alcalde.

Consultado si superaron las diferencias con el Comité del Bicentenario de la Gobernación, contestó que no porque nunca más volvieron. “Entiendo que sacó un programa por su cuenta que en ningún momento fue consensuado, pero no se hará cuestión de estado de eso. A mí me parece una tremenda ridiculez que se esté planteando esto como un problema. Hay tiempo y campo para todos, vamos a iniciar el acto en San Lorenzo y después vendremos a Tarija al desfile que entiendo organiza el Gobierno municipal”, sostuvo.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter