Gobernador Oliva exhorta al pueblo de Tarija a manifestarse por el respeto al resultado del referéndum

El gobernador, Adrián Oliva Alcázar, exhortó respetar el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría del país votó por el NO a la reforma a la Constitución Política del Estado y la posibilidad de repostulación de los mandatarios, Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera. “En el país, hace cerca de un año, se ha tomado una decisión, lo más importante es respetar la voluntad del pueblo, se consultó al pueblo y se pronunció y creo que todas las autoridades deberíamos respetar la democracia, la voz del pueblo”, manifestó.

Este respeto al voto de la ciudadanía no solamente debe darse cuando favorece a determinada autoridad, sino siempre que es el principio de la democracia, prosiguió al aclarar que su rol no es marchar como anunciaron algunos activistas cívicos y ciudadanos. “Nuestro rol no es ese, este ha sido un referendo en que se ha consultado al pueblo, no a las autoridades y las autoridades tenemos que ser las primeras en respetar la decisión que se tomó el 21 de febrero, una determinación ciudadana”, insistió.

Los resultados del referendo deben recordarse por la implicación que tiene para la democracia, sostuvo Oliva antes de ser nombrado compadre por varias personas y funcionarios de jerarquía, que le demostraron de ese modo su aprecio.

Sobre la Ley de modificación presupuestaria aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental ALDT el martes, Oliva respondió que este instrumento legal es inaplicable, anunció la reformulación del presupuesto pensando como un conjunto, no descuartizándolo. “No hay forma de aplicarlos, no podrían hacerse ni siquiera los proyectos que actualmente están inscritos, por los problemas que se tienen con el presupuesto general del estado, actualmente aprobado y con el cual tienen que trabajar”, explicó.

Oliva anunció que llamará a subgobernadores y ALDT para trabajar de manera conjunta, tiene que haber un solo presupuesto sobre el cual tienen que ponerse de acuerdo. Este lunes comenzarán a trabajar en conjunto.

Con relación a la certificación, que esperan del Ministerio de Economía y Finanzas para acceder a un crédito de la banca privada, el gobernador respondió que todavía no llegó y seguirán esperando, confían en que llegará en algunos días.

Oliva fue nombrado compadre por muchas personas, hombres y mujeres, algunos ciudadanos comunes otros funcionarios jerárquicos de algunas dependencias.

El director del Centro Nacional de Viticultura Cenavit, le regaló una inmensa canasta que fue levantada por unos diez varones.

