Chaqueños exigirán respeto a los resultados de referéndums por la autononomía y la no repostulación

Algunos sectores del Gran Chaco, en Yacuiba, organizan para este martes un mitin por democracia y autonomía, en el primer caso exigirán que se respete el voto del NO que logró amplia mayoría, por lo menos en este Departamento.

El asambleísta, Willman Cardozo, confirmó los preparativos, exigirán el cumplimiento del resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando se impuso el NO a la modificación de la Constitución Política del Estado y posible repostulación de Evo Morales Ayma y Álvaro García. “Este no es un problema con personas, sino de cumplir un mandato del pueblo expresado el 21 de febrero cuando el pueblo se expresó libre y espontáneamente para decir NO a la modificación de la Constitución”, expresó al destacar la importancia de la democracia.

Por otra parte, la movilización chaqueña será para exigir el cumplimiento del resultado del referendo del 20 de noviembre del año pasado, cuando la mayoría del Gran Chaco aprobó el Estatuto de Autonomía regional tras su control constitucional. “Hoy algunos actores políticos, del Chaco, del Departamento y el país, quieren burlarse de ese resultado que fue contundente”, enfatizó al llamar a la ciudadanía a participar en la movilización por la democracia y la autonomía.

Cardozo negó que el cabildo anunciado en Yacuiba para este miércoles, y que fue suspendido, haya sido un fracaso, entiende que fue sabia la determinación del Comité Cívico de suspensión para evitar confrontación y peleas entre chaqueños.

“Algunos sectores del MAS y autoridades que se pasaron a la otra vereda, convocaron a una marcha de protesta en el mismo lugar, lo que buscaban ellos era que alguien lance una piedra o un cohetazo y desatar la confrontación”, declaró el asambleísta chaqueño y saludó la suspensión, sin embargo eso no quitará del colectivo mental de la gente de que no quiere dedazo, si este año y el próximo no hay salud en el Chaco, no se mejoran las condiciones de vida, será responsabilidad de las actuales autoridades del Chaco. “Hoy con todas las actividades negativas, de obstrucción, de boicot, de sabotaje, de sacar leyes departamentales al margen de la Constitución traerá como consecuencia la agudización de la crisis económica, sin resultados en la gestión”, advirtió.

“Si el MAS se queda con la autoridad ejecutiva del Chaco, de aquí a seis meses pregúntenme cómo estará la salud, también pregúntenme cómo estará Tarija si continúa el sabotaje de la Asamblea Legislativa Departamental a la gestión del gobernador”, anticipó Cardozo.

Fernando Barral Zegarra

