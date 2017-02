Asambleísta dice que ley recientemente aprobada por la ALDT “fue sacada debajo de la mesa”

La Ley de Modificación del presupuesto 2017 de la Gobernación, aprobada el martes, fue llamada atentatoria por el asambleísta de Unidad Departamental Autonomista UDA, Bicher Ordoñez Cortez. “Es una Ley sacada debajo la mesa, nos convocaron para una cosa y aparecen aprobando una ley”, expresó el asambleísta.

“El MAS aprovechando la mayoría que tiene hace este tipo de cosas, atentatorias a la salud económica que hoy tiene la Gobernación, que es crítica, de estado de coma”, acotó al recordar que este partido está cumpliendo su anuncio de “gobernar desde la Asamblea”.

“Están gobernando para perjudicar la gestión de un gobernador olvidándose que el afectado no es Adrián Oliva, sino el pueblo de Tarija, la única motivación que tiene el MAS es que fracase la gestión de Oliva para mostrar que la gestión de Condori, fue mejor. Lamentablemente la gestión que tuvo Condori va hacer que el MAS no tenga opciones políticas en Tarija y eso que lo entiendan y que no se empecinen en gobernar desde la Asamblea”, sostuvo al afirmar que la ley aprobada es perjudicial para Tarija.

Nuevo Sur

Comparte Facebook

Twitter