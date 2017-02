ALDT publicó convocatoria para ocupar cargos de vocales electorales

La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija publicó este jueves la Convocatoria Pública para las y los ciudadanos que deseen presentar su postulación para ocupar los cargos de vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija. La convocatoria establece un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente de la primera publicación de la convocatoria para postularse a los cargos.

El vicepresidente de la Comisión de Constitución, Estatuto y Desarrollo Institucional Autonómico de la Asamblea, Ervin Mancilla Olarte, informó que la Convocatoria se aprobó el viernes 14 de febrero, por los 2/3 de votos de los legisladores, con lo que se abrió paso para iniciar las postulaciones. “Se conformó una Comisión Especial, que refleja la participación de todas las fuerzas políticas (de la Asamblea Departamental), y será quien lleve adelante todos los procedimientos hasta la remisión de los postulantes habilitados que hayan cumplido con todos los criterios de evaluación, y pasar a la etapa de conformación de ternas ante el pleno de la Asamblea Departamental”, manifestó la autoridad.

La convocatoria establece 21 requisitos para las y los postulantes, entre ellos: haber cumplido 30 años de edad al momento de su postulación, hablar al menos dos idiomas del país, no tener militancia en alguna organización política, no haber sido dirigente o candidato de ninguna organización política en los cinco años anteriores a la fecha de designación, y no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria relacionada a violencia y/o acoso contra las mujeres. “Se tiene 10 días hábiles a partir del día siguiente a la convocatoria (hoy) para que los postulantes presenten sus currículums con todos los requisitos para ser evaluados”, indicó Mansilla.

Las postulaciones deben ser presentadas de forma personal, con toda la documentación de respaldo que se solicita en la convocatoria. “La postulación deberá presentarse en Secretaria de Presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles a partir del día siguiente a la primera publicación de esta convocatoria”, señala el anuncio.

Si bien la convocatoria no establece una fecha para concluir con el proceso, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional establece que la Asamblea Departamental debe difundir la convocatoria 45 días previos a la remisión de la lista de ternas a la Cámara de Diputados, donde se realizará la elección de cuatro vocales.

Mansilla exhortó a las y los ciudadanos a presentar sus postulaciones para ser parte del TED Tarija. “Pueden obtener la convocatoria en oficinas de la comisión de la Asamblea Legislativa Departamental”, señaló.

