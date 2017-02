Sector de la salud continuará con sus movilizaciones

En el transcurso de la mañana de ayer, los trabajadores de salud marcharon en señal de protesta por las calles del Departamento por el respeto a sus derechos laborales y pidieron la destitución del gerente de la Caja Nacional de Salud, el cual aseveran fue posicionado sin respetar los requisitos para asumir dicho cargo.

En este sentido el presidente del Colegio Médico de Tarija, Juan Carlos Oquendo el cual en el transcurso del día jueves dio a conocer que tras una reunión que se efectuó en La ciudad de La Paz entre todos los colegios de profesionales de Bolivia, los sindicatos tanto del sistema público como de seguridad social se determinó la medida de un paro movilizado de 24 horas junto con la masiva marcha de mandiles blancos para que el sector salud haga escuchar su voz.

Tras la medida de presión, ejercida por los diferentes trabajadores, Oquendo manifestó que en los nueve departamentos se desarrollaron movilizaciones en contra de las determinaciones del Ministerio de Salud; el cual puntualizó quiere imponer el cargo actual de dicho gerente a dedo, dejando de lado la reglamentación pertinente y vulnerando los derechos de los diferentes trabajadores. “Todos los que están en el sistema de salud manifestaron su desacuerdo con esta determinación del gobierno nacional de imponernos a un gerente a dedo, sin tomar en cuenta que dentro de la reglamentación indica claramente que para ocupar estos cargos el futuro gerente general debe entrar a un proceso de institucionalización. Jordán no cumple el perfil de médico, lo cual vulnera nuestros derechos y la Ley 3331”, dijo Oquendo.

Sin embargo, este tipo de medidas causó molestia en la población tarijeña en especial en aquellas personas que necesitan acudir a los diferentes centros de salud y no pudieron ser atendidos, ya que solo se atendían emergencias. “Todos entendemos que los trabajadores de salud están exigiendo sus derechos; sin embargo, como buenos trabajadores deberían velar por la salud de la población y no así dejarnos de lado como lo están haciendo, necesito ser atendida vine desde temprano y me dicen que solo atienden emergencias soy una señora de 62 años de edad y no puedo estar yendo y viniendo, jugando con mi salud”, dijo la señora Nora Zeballos la cual manifestó su molestia tras no ser atendida en la Caja Nacional de Salud.

María José Oliva Grimalt

