Determinan detención preventiva para pareja de víctima fallecida en motel

Aproximadamente siete horas duró la audiencia de medidas cautelares, realizadas en el Juzgado Público Mixto Civil, Comercial, de Familia, Agroambiental e Instrucción Penal de San Lorenzo, a la cabeza de la juez Teresa Torres Torrea, donde se determinó la detención preventiva de un hombre de 27 años de edad, imputado por el delito de feminicidio. El hecho se produjo la madrugada del lunes en una habitación del motel Gaviota II.

La fiscal de materia, Eliana Tejerina, manifestó que la juez valoró los elementos de prueba presentados en contra del imputado, además como Ministerio Público se logró demostrar los riesgos procesales de fuga y obstaculización en el proceso. “Todos los elementos han sido presentados, además al ser un hecho en flagrancia se tiene un plazo de 30 días para presentar la acusación formal para dar inicio al juicio correspondiente”, señaló la fiscal.

Por su parte, la abogada de la defensa, Isabel Moreno, informó que ya presentaron la apelación a correspondiente, puesto que no se encuentran de acuerdo con la resolución emitida. “Discrepamos con la medida tomada, esa resolución va ha ser apelada por la vía penal y vamos a fundamentar debidamente, en que se han constituido las vulneraciones y las no consideraciones por parte de la juez”, sostuvo la abogada.

Explicó que en la imputación presentada por el Ministerio Público no existe una hipótesis lo suficientemente sustentable, considerando que la víctima tenía un “chinchón” en la cabeza y no así hematomas de consideración. “Se indica que la mujer murió por un golpe con una botella, pero eso es contradictorio con lo que demuestra el cuerpo de la propia víctima. Si hay un golpe tan importante no tenía que haber un simple “chinchón” en la cabeza con una pequeña filtración de sangre, que es lo que dice la autopsia. Debería existir un golpe mucho más grave, la lesión que tiene no ha causado la muerte”, dijo Moreno.

Asimismo, refirió que la autopsia no estuvo bien realizada considerando que se hizo el examen en todo lo que es la cabeza y las vísceras, pero no existirían otros exámenes o estudios que puedan determinar otra causa de la muerte. “Además hay que tomar en cuenta que los informes que existen del Hospital, establecen que la persona ya llegó con vida al lugar, que ha sido socorrida durante media hora, se le hizo la reanimación a través de los electroshocks. No se hace esas reanimaciones a cadáveres, cuando una persona llega fría o con signos de muerte, se registra aquello y no se practican todas las otras actuaciones, lo que no se sabe con exactitud la causa de la muerte”, agregó la abogada.

El caso a la fecha es investigado por el Ministerio Público, teniendo un plazo de 30 días para concluir con las mismas. Todavía se realizan pericias.

Faviola Ríos

