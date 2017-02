Realizan operativos de control en locales que alquilan trajes de baile

La representante del Viceministerio de Defensa al Consumidor en Tarija, Mónica Jurado, informó que a pocos días de iniciar con las diferentes actividades del Carnaval chapaco 2017 se llevó a cabo un operativo de control en los locales que alquilan trajes con el objetivo de verificar que los mismos cuenten con la higiene pertinente y así precautelar la seguridad y salud de la población que los alquila. “En la 15 de abril, que es un lugar de bastante concentración de alquiler de trajes para bailes, y como estamos próximos a la fecha en que van a alquilar prácticamente para compadres, comadres y Carnaval, hicimos un control en ese sector. Encontramos en dos establecimientos un poco de descuido en lo que es el tema de la higiene en las prendas por lo que se hizo llegar unas amonestaciones y se les solicitó que, inmediatamente, el usuario devuelva las prendas, deben proceder a la limpieza”, dijo la funcionaria.

Asimismo, Jurado resaltó que de igual manera se pidió a los propietarios de estos locales, que deben manejar talonarios de registro para el alquiler de los trajes. Actualmente solo hay registros en cuadernos, donde anotan cuántas prendas se adquirieron, el precio y la garantía. “Es importante que la persona que va alquilar tenga un copia o un recibo mínimamente para que no exista ningún inconveniente en el tema de tiempos o retrasos, como tampoco con las garantías que se dejan y la probabilidad de que estas no sean devueltas. Para no generalizar a todos los locales, porque hay muchas personas que si manejan muy bien las prendas, es importante que el usuario una vez identificado el problema en la falta de higiene o extremar los precios dar a conocer esta situación para que nos aproximemos”, agregó Jurado

Asimismo, destacó que se tiene programado con el municipio y otras instituciones como el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria Senasag y el Servicio Departamental de Salud Sedes, junto a la Guardia Municipal, realizar controles en los diferentes puntos de venta de productos para el Carnaval, especialmente bebidas alcohólicas. “En cuanto a las tortas para compadres y comadres, la Intendencia Municipal se hace cargo; sin embargo, de igual manera estaremos participando y acompañando ante cualquier situación extrema que se presente en cualquier punto de venta para atender oportunamente los reclamos al margen del operativo que realizamos”, exteriorizó Jurado.

También recomendó a la población que para los casos de alimentos en mal estado, la población tiene tres días a partir del hecho para presentar los reclamos correspondientes; en cuanto a cualquier producto o servicio no perecedero indicó que se cuenta con seis meses para establecer dicho reclamo.

Para finalizar, dijo que a diario continúan con la recepción de reclamos, de cualquier producto o servicio, que el usuario o consumidor esté recibiendo sin tener la garantía.

