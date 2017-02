Trabajadores de ASSA bloquean camino Bermejo – San Antonio por falta de pago

Los trabajadores de la empresa constructora ASSA están bloqueando el camino entre Bermejo y San Antonio al estar impagos cinco meses, de acuerdo con el productor cañero, Waldo Cardozo Alvarado, quien pidió atención de las autoridades.

Esta empresa constructora está asfaltando el camino entre kilómetro 16 y San Antonio, en los últimos meses del año pasado comenzaron a tener problemas por la no cancelación del avance de obra por el Servicio Departamental de Caminos Sedeca, que depende de la Gobernación.

El bloqueo es completamente perjudicial para los campesinos de la zona que no pueden volver a sus lugares de origen, el bloqueo se inició el jueves por la noche y tiene carácter indefinido, muchas movilidades no pudieron llegar a su destino. “Quisiera que una comisión de la Gobernación vaya a pagar a la empresa para que siga trabajando y no perjudiquen a los campesinos, nosotros día que trabajamos comemos, no somos mensualizados como estos señores”, criticó.

Nuevo Sur

