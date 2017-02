No hay modificación de procedimientos en la frontera argentina

La directora de Migración, Lourdes Aldana, tras la nueva Ley de migraciones de Argentina acentuó que hasta el momento no existe ningún instructivo por parte de las autoridades pertinentes, que modifique el procedimiento que continúan haciendo en las fronteras; asimismo, destacó que a los bolivianos no se les está pidiendo ningún otro requisito, aparte del habitual como carnet de identidad. “Nosotros no hemos tenido ningún instructivo de parte de nuestras autoridades, que modifique el procedimiento que venimos haciendo. Todo se está manejando exactamente igual, además que no hemos visto que a los bolivianos se les esté pidiendo algún otro requisito que el que normalmente se pide, que es el carnet de identidad y la boleta que ha hecho migración boliviana porque el ciudadano boliviano sale del país, hace migración boliviana y luego al lado hace migración argentina”, dijo Aldana.

Migración trabaja mediante un área de control integrado en el caso de Yacuiba, Bermejo, Aguas Blancas en base a un convenio binacional el cual lo denominan el “control codo a codo”; apuntó que hasta la fecha no vieron, tras los seguimientos correspondientes que realizan, que migración argentina exija otros requerimientos. “En el mes de diciembre, que fue una época de mucha actividad, si se han presentado algunas situaciones de algunas necesidades insatisfechas por lo que van pasando familias enteras y alguno de los niños no tiene toda la documentación en orden; nosotros, cuando las denuncias son formales las recepcionamos, denuncias tenemos solamente una que ya ha sido procesada y enviada a La Paz “, dijo Aldana

El día jueves conocieron en Yacuiba el caso de cinco ciudadanos bolivianos, a quienes no se les admitió el ingreso a la Argentina por no dar la información correcta, porque algunos dicen que están yendo por turismo y al momento de hacer la entrevista surge alguna diferencia al optimizar los datos.

María José Oliva Grimalt

