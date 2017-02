Lluvias afectaron cultivos de varias comunidades

El dirigente campesino Santos Valdez dio a conocer que a consecuencia de las diferentes lluvias, suscitadas en el departamento de Tarija, varios cultivos se vieron afectados en diferentes comunidades, que no se cuenta con el apoyo de las autoridades correspondientes y que las mismas puedan hacer una evaluación con el fin de fortalecer los cultivos, y apoyar a los diferentes productores. “Quedaron afectados los valles altos, tenemos también lo que es la zona de Guerraguaico, tenemos también la zona de Carachimayo que ha sido azotada por una terrible granizada, para eso hay movilidades para dividir pero no hay movilidades para mandar técnicos a los lugares que sufrieron estos daños; entonces no tenemos autoridades que nos puedan atender en el tema de una evaluación para fortalecer y que la gente no esté desmayada sino darle ánimo”, dijo el campesino.

En este contexto, argumentó que si la gente del área rural no aprovisiona alimentos a los mercados, la gente del sector urbano no podrá sobrevivir. “No tenemos dónde acudir, el desarrollo productivo se está enfocando en otras políticas por lo que tenemos en la agenda un plan de desarrollo netamente para el agua”, expresó Santos.

María José Oliva Grimalt

