Activistas comienzan campaña en defensa de la democracia

Un grupo de activistas, integrado por excívicos y actuales dirigentes cívicos, entre otros, iniciaron ayer la campaña denominada por la democracia y la defensa del voto del 21 de febrero de 2016, cuando en el referendo para modificar la Constitución Política del Estado, ganó el NO.

Con la victoria del NO, y la no modificación de la Constitución Política del Estado, se impidió la repostulación de los mandatarios Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, de acuerdo con el expresidente cívico, Walter Mogro Vargas, uno de los líderes de la campaña. “Que se respete la democracia, la Constitución Política del Estado, le decimos al gobierno que respete la decisión popular porque el pueblo tarijeño y boliviano dijo NO a la reelección, entonces ésta es la primera acción”, argumentó.

Desde ahora y hasta el 21 de febrero se desarrollarán una serie de actividades, este lunes se prevé la instalación de una secretaría para comenzar aglutinar a la gente, informó al asegurar que toda la gente se sumó de forma espontánea.

Consultado por este diario sobre qué opina de la mención del Gobierno, que el 21 de febrero es el día de la mentira, Mogro Vargas contestó que los diez años del actual gobierno han estado llenos de mentiras, “este es el gobierno más mentiroso”.

Mogro recordó una de las primeras aseveraciones del gobierno, de que si había un muerto en su gestión se iría; sin embargo, ya hay muchos muertos y no se fue, anunció lucha contra la corrupción, tampoco se enfrentó radicalmente este problema.

El activista recordó las denuncias de corrupción sobre el exfondo indígena, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, las barcazas chinas, “reconoce el gobierno que hay ‘microcorrupción’ la corrupción es corrupción, del tamaño que sea, entonces este es un gobierno corrupto”.

Mogro añadió el asunto de las computadoras, “ahora recién reconoce que habían estado mal, entonces éste es el gobierno de la mentira, qué pasó con los 33 camiones con contrabando, qué pasó con el caso Porvenir, todo eso estamos recordando”.

Según los activistas se trata de reafirmar la voluntad de la mayoría de la población, que a través de su voto dijo NO a la reforma constitucional para facilitar la reelección de los dos primeros mandatarios del país.

Luego anunció para el 21 de febrero una gran marcha de ciudadanos que ganarán las calles de manera multitudinaria, “eso les garantizamos, porque hoy sin haber llamado a nadie ya estamos viendo a los jóvenes con las poleras del NO’”.

El MAS respeta la campaña, pero pidió no mentir

El Movimiento Al Socialismo MAS, a través de su exdirigente, Rubén Velasco Romero, expresó que respeta cualquier tipo de campaña de la gente, que es una muestra de la vigencia de la democracia, aunque pidió no hacerlo en base a la mentira y tampoco mentir a la ciudadanía. “Tienen todo el derecho de hacer las acciones, pronunciamientos, manifestaciones que vean necesarios y convenientes, lo están haciendo, lo que no tienen derecho es a mentirle a la población, usar artimañas, el engaño”, afirmó.

Todavía no se ingresó en ningún proceso electoral, el MAS a través de sus estructuras convocará a diferentes actividades para aclarar toda esa maraña “y esa telenovela que nos han creado sobre el caso Zapata y que había vínculos con el presidente”.

De acuerdo con el asambleísta hay documentación, hay personas en la cárcel, otros que han escapado como Carlos Valverde que no ha dado la cara para confirmar sus versiones. Los activistas están en su derecho, el MAS develará ese engaño en medio de un proceso electoral.

