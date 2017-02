Imputación contra secretarios de la Gobernación queda en “fojas cero”

La imputación dispuesta por la Fiscalía sobre los secretarios Luis Alfaro Arias y Fernando Barrientos Iñiguez, en el caso Programa Solidario Comunal Prosol, volvió a fojas cero por orden judicial en la audiencia cautelar efectuada este jueves donde el primero interpuso un incidente. “Hemos explicado que es un caso que no tiene razón, hemos actuado en el marco de nuestra competencia como secretarios y hemos actuado en el marco de la realidad económica, legal del Prosol”, explicó Alfaro al salir de la audiencia.

“Hemos presentado un incidente de nulidad de todo lo obrado, el juez ha dado curso a eso, se vuelve a fojas cero y seguramente la Fiscalía tendrá que hacer otra investigación, esta vez de verdad para llegar a la verdad”, agregó, el secretario de la Gobernación.

“La decisión de fojas cero es también para Barrientos”, prosiguió Alfaro al descalificar la aparente investigación efectuada por la Fiscalía ya que no fue llamado siquiera para efectuar su descargo. Dijo que ee enteró de su imputación por la prensa.

Este proceso se dio tras la denuncia de legisladores del Movimiento Al Socialismo MAS, quienes sindicaron de irregularidades en la entrega del Prosol del 2015 y la no entrega de este beneficio a algunas comunidades campesinas, el Ministerio Público admitió la demanda y después imputó. “Resulta que por esa situación económica de la Gobernación de no poder cumplir con comunidades, que no cumplieron los requisitos en la fecha establecida se nos sigue este proceso”, ironizó Alfaro antes de asumir sus actividades cotidianas.

Alfaro aseguró que pese a la inexistencia de dinero en cantidad suficiente en la Gobernación y las objeciones de algunos de sus colegas, fue uno de quienes gestionó para que el Prosol se diera el 2015 en un monto de 6.000 bolivianos por familia campesina.

Por esa falta de dinero, después en diciembre de ese año, surgieron dificultades eso obligó a terminar de dar el Prosol el 2016 a las comunidades que cumplieron con el reglamento. Alfaro recordó haber pedido a la Federación de Campesinos reorientar el Prosol. “Ya es el cuarto proceso que me están siguiendo, dos de ellos fueron rechazados, incluso hay un Amparo Constitucional que nos favoreció, en definitiva asesores y asambleístas como Abel Guzmán están perdiendo su tiempo distrayendo a los mismos campesinos”, criticó.

Destacan que nos llevarán ante la justicia, nos llevan y no demuestran nada, es una pena, añadió Alfaro.

El asambleísta del MAS, Jorge Arias Soto, que basaba en estas imputaciones la sindicación contra el gobernador, sobre la decisión judicial, dijo que eso es asunto de ellos.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter