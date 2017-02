Willman Cardozo: “La provincia Gran Chaco está en alerta ante la designación de gobernador a dedo”

El Gran Chaco ingresará en huelga de hambre, no descartan cabildo abierto contra la ley nacional que prevé el Movimiento Al Socialismo MAS, para designar al gobernador regional. El planteamiento es elegir a esta autoridad mediante voto popular en el marco del Estatuto de Autonomía regional.

El asambleísta Willman Cardozo Surriable, informó de las medidas de presión y criticó la reunión del gobierno con los asambleístas regionales en la casa del exalcalde, Carlos Bru Cavero, en Yacuiba, donde decidieron nombrar al gobernador mediante ley nacional. “Como el MAS tiene temor al voto, no quiere ya elecciones, quiere una ley nacional, con diputados y senadores desde La Paz, violar la autonomía regional”, cuestionó al ironizar que quienes denunciaban al gobernador ahora se presten al juego del MAS.

“Quieren ponernos un empleado por memorándum, a dedazo, qué irónica que es la vida”, hizo notar al anunciar una cruzada para evitar ese extremo y no permitir que se genere un precedente funesto para la democracia en la región del Gran Chaco.

“Si mañana falta un alcalde, un gobernador, un parlamentario, un presidente en el país, puede decirse que con el antecedente del año 2017 en el Gran Chaco, donde se designó por ley a un gobernador regional, puede designarse a cualquier otra autoridad. Es un atentado a la democracia, a la base fundamental de la autonomía que es elegir a nuestras autoridades por voto popular”, agregó al pedir a la Asamblea regional ajustarse al Estatuto Autonómico, a la Constitución Política del Estado y convocar a elección de gobernador.

Pidió al MAS no prestarse a este nefasto antecedente y dejar a los chaqueños internamente resuelvan sus propios problemas, que este partido político no le tenga miedo al voto, acuda a las urnas que es la vía más democrática.

Sobre la posibilidad de su postulación, aseguró que renunció a este derecho democrático y no participará, siempre y cuando no se imponga mediante ley un gobernador designado como pretende actualmente el gobierno y el MAS.

Sobre la posibilidad de que los actuales subgobernadores y el esquema en general se prolonguen hasta el 2020, cuando concluyan su gestión, Cardozo sostuvo que sería el mal menor, eso es preferible a designar un gobernador mediante ley. “Si no quieren elección que se queden así, pero tendrían que cerrar la Asamblea Regional, no tiene sentido, que se queden en el cargo, son parte del gobierno departamental, pero que no hagan violar la autonomía regional”, advirtió.

El 2010 el MAS derrocó al gobernador de Tarija y mañana pueden poner desde La Paz, vía Ley, al gobernador del Chaco en última instancia podría aceptarse que los subgobernadores sigan en sus cargos, aunque lo esencial es que se llame a elección.

Fernando Barral Zegarra

