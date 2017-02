Trabajadores de la CNS entran en cuarto intermedio pero dan 72 horas para solucionar su conflicto

Tras el paro indefinido a nivel nacional, efectuado por los trabajadores de la Caja Nacional de Salud CNS, el Colegio Médico de Bolivia tomó posición en torno al problema; reconocen que las autoridades pertinentes no dan hasta ahora una solución al conflicto, por lo que dieron plazo de 72 horas para obtener respuesta positiva a la demanda del sector salud; caso contrario no descartan asumir otras medidas.

“Las autoridades no están dando la solución que se está pidiendo y la solución es que inmediatamente tengan que destituir al gerente general, nombrado a dedo. Nosotros enmarcados en lo que es la Ley 3131 que indica que estos cargos tienen que ser institucionalizados”, dijo el presidente del Colegio Médico, Juan Carlos Oquendo.

El galeno argumentó que, de igual manera, existen otros factores y están afectando al resto de los profesionales y trabajadores del sector salud, como por ejemplo: el uso arbitrario, unilateral, de parte del gobierno en relación a los aportes de los mismos en las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP. “El día de ayer hemos emitido un manifiesto público en el cual los profesionales del departamento de Tarija, también estamos rechazando esa actitud política en la cual tratan de favorecer grupos, en la cual el gobierno tiene la responsabilidad de dar su financiamiento y no atreverse a tomar lo que es de nuestra jubilación. El Colegio Médico de Bolivia también está con una posición clara de que no vamos a permitir el preaviso porque eso ya vulnera la Constitución Política del Estado que garantiza la estabilidad laboral”, señaló Oquendo.

En este contexto, no se pueden aplicar normas las cuales contradicen a la Constitución (Política del Estado), enfatizó por eso el Colegio Médico de Bolivia dio un plazo de 72 horas en el cual tiene que solucionarse esta situación, caso contrario no se descartan una serie de medidas que podrían asumir los médicos de Bolivia.

Esta medida de presión ejercida por los diferentes trabajadores de salud causó molestia en la población tarijeña, debido a que varias personas se aproximaron tanto a la Caja Nacional de Salud como a los diferentes centros de salud para ser atendidas; sin embargo, subrayaron que solo se están atendiendo emergencias sin tomar en cuenta la salud de toda la población.

“Hace poco mi esposo fue operado y vinimos para que le realicen el control correspondiente, pero ahora nos dicen que nuestra situación no es grave y que solo están atendiendo emergencias. No están tomando en cuenta a toda la población, todos somos importantes, nosotros venimos del campo y ahora tengo que volver con mi esposo delicado a nuestra comunidad sin que nos atiendan”, dijo la señora Elva Acuña quien estaba esperando que atiendan a su esposo de 54 años en la Caja Nacional de Salud.

Por su parte, el presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Cercado Fedjuve, Edwin Flores, manifestó su preocupación en cuanto a la situación de los diferentes trabajadores como también de la población, que no está siendo atendida en los diferentes centros de salud. “Es un atentado contra los derechos de los trabajadores, no puedes dejar de prestar un servicio tan importante como el de la atención médica, cada trabajador aporta y le descuentan por un servicio, y no puede ser posible que no se les atienda. La vida es un derecho constitucional y como parte de este derecho la salud es primordial y es deber del Estado, en primer lugar, otorgarlo por lo que felicito a los médicos que si están ejerciendo su trabajo”, dijo Flores.

Trabajadores creen que el Gobierno nacional pretende abrir un nuevo Seguro Nacional

Los trabajadores de la Caja Nacional de Salud CNS, aseveran que esta serie de medidas continuaran efectuándose hasta que las instancias pertinentes se reúnan con el presidente de la Central Obrera Boliviana COB.

Las medidas de presión con el paro indefinido a nivel nacional, tienen el objetivo de que pedir el retiro del Gerente General, el cual aseveran que fue elegido por el Gobierno sin tomar en cuenta las necesidades de la población. “Nuevamente estamos apoyando a la causa estamos en las marchas, en las calles ante el incumplimiento del Gobierno y la Ministra (de Salud) que se hacen la burla de los trabadores, por lo tanto esta medida va seguir a muchas situaciones si es que no hay la reunión con el presidente de la Central Obrera Boliviana (COB)”, dijo el ejecutivo de la Central Obrera Departamental COD, Rubén Ramallo.

En este sentido Ramallo recordó a todos los asegurados de la Caja Nacional de Salud que la protesta es en defensa del patrimonio de los diferentes trabajadores como también de los asegurados.

Ramallo recordó que lo que pretende el Gobierno Nacional es hacer un Seguro Nacional sin poner recursos en el mismo y por consiguiente se perjudicaría de sobre manera a los diferentes afiliados.

Asimismo señalaron que esta protesta se está efectuando a nivel nacional en los diferentes departamentos los cuales se unieron para pedir la destitución del actual Gerente.

María José Oliva Grimalt

