Gobernador lamenta que 133 proyectos estén paralizados por la intervención del Gobierno Central

Los 133 proyectos de la gobernación permanecen paralizados con cientos de trabajadores cesantes, parados con sus fuentes de empleo, en la incertidumbre. Solamente en el Servicio Departamental de Caminos Sedeca hay 300 personas sin trabajo, desde el primer día de enero. “Los proyectos han quedado paralizados, los 133, porque todos ellos han sido trasladados a programas que no son ejecutables, en otras palabras, no se les ha sacado del presupuesto, pero no son ejecutables”, confirmó el gobernador Adrián Oliva Alcázar.

“Es necesario efectuar todo un trámite para incorporar, nuevamente, todos estos proyectos en el presupuesto y ejecutarlos; se hace todo ese trámite”, agregó la autoridad cuando salía a inspeccionar la construcción del Hospital Oncológico.

Consultado de cuantos trabajadores están cesantes por la paralización de los 133 proyectos, contestó que la afectación es muy grande, hay gran cantidad de recursos que no se movilizan, proyectos de ejecución directa en algunos casos, que precisan fondos. “Solamente en el Sedeca tenemos cerca de 300 trabajadores y obreros que están siendo afectados, sólo en el Servicio de Caminos”, remarcó la autoridad que estuvo respaldada por asambleístas, dirigentes vecinales, cívicos y del voluntariado contra el cáncer.

Sobre la certificación que precisan del Ministerio de Economía para acceder a un préstamo bancario de 700’000.000 de bolivianos, Oliva informó del desplazamiento de dos secretarios de la Gobernación a La Paz para volver a presentar los documentos requeridos. “Hemos remitidos los documentos por segunda vez, están en La Paz”, informó al manifestar que esperan contar con la certificación para lograr el crédito bancario con lo cual podría pagarse más de 40 proyectos concluidos y terminar otros 40.

Sobre el planteo de los munícipes de acceder a parte de este financiamiento, para proyectos concurrentes, el gobernador respondió que para que este crédito opere es necesario garantizar el flujo de los ingresos de la Gobernación, lo importante es pagar las deudas.

De acuerdo con Oliva es necesario garantizar este flujo de ingresos que no podría darse si prospera la ley del 8% que propugnan los munícipes, la autoridad está segura que se actuará con racionalidad y se evitará más perjuicios al Departamento.

Consultado de cuánto de los 700’000.000 de bolivianos de crédito iría para los proyectos concurrentes, respondió que eso tiene que conversarse, con seguridad que se sentarán con los municipios para hablar del tema.

Para MAS el gobierno no es responsable de parálisis

Para el Movimiento Al Socialismo MAS, el gobierno no es responsable de la paralización de 133 proyectos, con el consiguiente desempleo para cientos de personas, de acuerdo con dirigente de este partido, Henry Párraga Villca, quien responsabilizó a la gobernación. “Los errores han sido técnicos, jurídicos, presupuestarios, pero hay un error de fondo”, dijo que antes los proyectos observados se devolvían para su corrección, lo que se no se hacía destinándose su asignación a otro proyecto u obra. En cambio, ahora los proyectos observados se devuelven para su corrección pero el dinero ya no puede disponerse, están guardados esperando que subsanen las observaciones. La gobernación tendría que hablar con la verdad completa, no a medias”, cuestionó Párraga.

Párraga coincidió con el exministro de Planificación René Orellana, la Gobernación hizo desaparecer 73 proyectos a pesar de la aprobación por la Asamblea mediante ley, una prueba es la planta de tratamiento que terminó observada.

Fernando Barral Zegarra

