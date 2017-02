Comunarios de Tariquía llegaron a la ciudad para expresar su decidido rechazo a la explotación de esa reserva

Unos diez comunarios de diferentes localidades del Cantón Tariquía llegaron para manifestar su rechazo a la exploración petrolera en la zona, temen la destrucción del medio ambiente y las fuentes de agua que sirve para la ganadería y la agricultura.

La comunaria de Chillahuata, Mary Romero Vega, declaró que “no permitirán que entren a Tariquía, es una reserva natural. Arruinarán todo, los animales, los seres vivos y las plantas, por eso venimos nosotros, que no se toque a Tariquía. No queremos que se destruya el medio ambiente, que no haya contaminación, sobre todo nos va afectar las cuencas de agua”, expresó quién llegó para asistir a la exposición en la Universidad Católica sobre esta área protegida y los intentos de actividad petrolera.

El comunario de Chillahuata, Efraín Choque Contreras, pidió no a la exploración petrolera, Tariquía es la fuente de vida de Tarija, rica en recursos hídricos, “digamos no a la exploración, tampoco a las zonas de amortiguación”. “Me gustaría que Tariquía se conserve, si hay otros lugares para explotar háganlo ahí pero no en la reserva, somos el pulmón del Departamento y del país, nosotros no queremos que haya exploración, cuando queremos un proyectos piden ficha ambiental”, dijo.

El comunario de Motovi, Francisco Romero López, declaró que es un atropello total del gobierno. Para este tipo de emprendimientos no efectuaron ninguna consulta, se afecta las normas ambientales, cuando piden algo para el sustento les niegan con que es reserva. Sin embargo, cuando el gobierno quiere entrar no hay normas ambientales, no hay nada. Nosotros estamos en contra y queremos pedir apoyo al pueblo de Tarija, boliviano, para defender lo único que queda de recursos naturales, después quieren hacer la represa de Cambarí”, enfatizó el comunario.

La comunaria de Pampa Grande, Amanda Colque Blas, contestó “que están en desacuerdo con la exploración. Saben lo importante que es conservar la reserva, ellos viven ahí, de la agricultura, de la ganadería y se dañará la vegetación, se contaminará. Queremos que Tariquía no sea tocada”, enfatizó mientras portaba un banner con la leyenda “Tariquía no se toca”.

La comunaria de Acherales, Lourdes Zutara, expresó que “ven mal que el gobierno les haga eso, está violando la Constitución (Política del Estado), para la exploración no dice nada pero cuando piden proyectos de desarrollo les responden que es área protegida”.

Este grupo de comunarios llegó en conjunto para la exposición pública sobre la problemática de esta reserva nacional.

Exploración depende de consulta previa

Para la dirigencia del Movimiento Al Socialismo MAS, son falsas las informaciones de que ya habría actividad sísmica en la reserva de Tariquía, cualquier tarea de este tipo está sujeta a la consulta previa a todas las comunidades en el área de influencia. “Existe una normativa, que es la consulta previa y ahí van a tener que ser las comunidades aledañas quienes decidan si se hace o no la exploración”, al admitir que probablemente en los alrededores haya este tipo de actividad, que no está dentro la reserva.

Sostuvo que hay gente que pretende manejar este tema de manera política, la parte técnica tiene que explicar el costo beneficio para Tarija, si habría exploración y explotación los recursos que se generen no tendrían que manejarse como actualmente.

La parte técnica tendrá que ser que aclare esto, acotó al añadir que algunos parlamentarios tienen que ser el vínculo de Tarija con el nivel nacional, es trabajo del asambleísta plurinacional tener informada a la población, sostuvo.

