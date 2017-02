Gobernador se querelló formalmente contra asambleísta que lo acusó de enriquecimiento ilícito

El abogado particular del gobernador Adrián Oliva Alcázar, Sergio Iporre Llanos, confirmó que esta autoridad se querelló contra el asambleísta del Movimiento Al Socialismo MAS, Jorge Arias Soto, para que demuestre su denuncia de enriquecimiento ilícito y corrupción.

En entrevista con este diario, el abogado respondió a diferentes preguntas:

NUEVO SUR (N.S.): ¿Ya se ha querellado el gobernador contra el asambleísta Jorge Arias Soto?

SERGIO IPORRE (S.I.): Así es, hemos iniciado acciones penales por los delitos que he mencionado.

N.S.: ¿Cuáles son?

S.I.: Son injuria, difamación, calumnia, propagación de ofensa y sujeto a cualquier ampliación que estratégicamente lo vamos a ver en el curso del proceso como tal.

N.S.: ¿Ante qué autoridad han dejado la querella?

S.I.: Ha sido presentado ante tribunales de justicia y obviamente por una modalidad que es reglada estamos esperando que se sorteé la causa y posteriormente nos sometemos al procedimiento como tal.

N.S.: ¿Qué pruebas están adjuntando a la querella?

S.I.: Entre los elementos que nos interesa demostrar, especialmente a la autoridad judicial y por ende a la población, está la declaración jurada con que el gobernador ha asumido el cargo, que reitero no coincide con el monto que este señor falsamente lo ha acusado, y lo esencial vamos a demostrar con prueba obtenida a través de la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) que no existe esa cantidad enorme, millonaria de dinero que se le ha tildado, que se habría incrementado su patrimonio, que estaría en una cuenta bancaria que ustedes conocen, por supuesto, de modo directo ha sido denunciado.

N.S.: ¿A cuánto llega el patrimonio declarado del gobernador en la Contraloría?

S.I.: Es un dato que está en el portal público de la Contraloría y a objeto de no contaminar demasiado la investigación, sino que reitero se someta a tribunales, ante la autoridad competente, voy a remitirme a los documentos que están en conocimiento.

N.S.: ¿Están adjuntando el extracto bancario del doctor Oliva?

S.I.: No sólo de esa entidad, sino de cualquier otra a la que se podría tratar de desviar las acusaciones falsas. Es por ello que reitero, nuestra primera labor va ser limpiar el honor a través de eso y posterior a esa grave denuncia ha causado en su imagen y ello va tener como consecuencia directa acreditar probatoriamente que él no tiene ningún incremento desmedido en su patrimonio como falsamente se le ha endilgado.

N.S.: Arias habló de 7.000,000 de dólares, ¿es evidente eso?

S.I.: Por supuesto que no, reitero vamos a demostrar con todos los extractos, no solo de la entidad bancaria que se ha mencionado en la denuncia, sino otras pertinentes o las que deseen conocerse de manera pública, que el gobernador no tiene esa cantidad de dinero ni en dólares ni bolivianos, porque hasta esa duda nos queda a partir de las afirmaciones.

N.S.: ¿Se van a conformar con la retractación pública, que es una de las maneras cómo puede terminar este proceso?

S.I.: He mencionado que no, por el daño que se ha causado a la primera autoridad en su imagen, no sólo como cabeza del sector, sino hasta del modo personal, profesional y hasta familiar. Inicialmente entendemos que no se va admitir una retractación, sino que vamos a agotar todas las instancias hasta que se imponga la sanción que la ley establece.

N.S.: El Código Penal, ¿qué delitos establece para este tipo de delitos?

S.I.: El delito mayor prevé una pena de cárcel, privación de libertad, hasta tres años, es la pena máxima bajo alguna alternativa que veremos más adelante.

N.S.: El hecho de que Arias es asambleísta departamental, un fiscalizador, ¿no es un impedimento para su encarcelamiento, por ejemplo?

S.I.: Ese es un argumento que por supuesto tenemos previsto, trate este señor asambleísta de objetar en su defensa, pero obviamente hemos previsto todas estas circunstancias para que dentro el proceso nos encarguemos de qué excepciones u otros mecanismos, que él pueda plantear, no prosperen porque tenemos el respaldo documentado y probatorio que esas acusaciones van más allá de un labor de fiscalización o, peor aún, que se hayan ejecutado en cumplimiento de sus funciones como tal.

N.S.: ¿Cuánto le va costar, por lo menos estimativamente, este proceso al gobernador?, porque es un asunto particular.

S.I.: Reitero que él ha tomado mis servicios de un modo personal, y para no polemizar sobre el tema ni generar especulación, obviamente que nos hemos remitido a los aranceles mínimos del colegio de profesionales.

Arias llamó a querella un “chiste para Tinelli”

El asambleísta del Movimiento Al Socialismo MAS, Jorge Arias Soto, llamó “chiste para Tinelli” la querella interpuesta por el gobernador Adrián Oliva en su contra. El enjuiciado no sólo se ratificó en su denuncia de enriquecimiento ilícito, sino que comprobará el extremo.

Arias ironizó con la querella aludiendo al programa de Marcelo Tinelli “Show Match”, con el argumento de que es asambleísta y una de sus tareas es fiscalizar al Ejecutivo. Un programa fiscalizado es el Programa Solidario Comunal Prosol, donde hay una imputación que pidió se amplíe a Oliva.

La denuncia de enriquecimiento ilícito aún no se dio, espera los extractos bancarios de todos los bancos, reiteró el patrimonio de Oliva de 7.000,000 de dólares, muchos de sus parientes tienen depósitos bancarios en este monto. “Tal vez han encontrado tapados, no sé”, ironizó el controvertido asambleísta.

Aseguró que el gobernador está sacando el 10% del sueldo de cada empleado, aseguró que sabrá defenderse; además sostuvo que Oliva últimamente incurrió en grave delito al modificar el presupuesto de la Gobernación, al margen de toda disposición legal.

Fernando Barral Zegarra

