Concejal pedirá informe sobre cámaras de seguridad en unidades educativas

El concejal municipal de Cercado, Freddy Yucra Miranda, dio a conocer que solicitará un informe sobre la situación de las cámaras de seguridad que debían ser instaladas en las diferentes unidades educativas de los colegios de la ciudad de Tarija.

Yucra habría indicado, en su momento, que de 200 unidades educativas tan solo 35 tenían cámaras instaladas, pero no se hizo ningún registro del control de las mismas. “Nosotros hemos solicitado, anteriormente, un informe donde más de 200 unidades que tenemos, apenas 35 tenían las cámaras incluso no había quien haga el operativo. Lamentablemente, de acuerdo a ese informe, nos dijeron que la secretaria y el director eran las personas responsables de verificar dichas cámaras, pero la secretaria y el director siempre tienen reuniones y finalmente no había quien haga esa verificación”, dijo el concejal.

Yucra señaló, más adelante, que por eso no se están efectuando los controles correspondientes a las cámaras de seguridad en los colegios, además están instaladas al interior de los establecimientos educativos y tendrían también que haber en la parte externa; asimismo recomendó que se las implemente de igual manera a 200 metros, en los alrededores de los colegios. “Tienen que existir cámaras en los alrededores de los establecimientos porque el delincuente que va a secuestrar a la niña o niño, el que vende marihuana, no está dentro de la unidad educativa, está afuera. Lamentablemente se hizo un proyecto muy grande para todos los barrios y unidades educativas y esperamos que pueda empezar este año su ejecución. Hicimos una petición de informe que no nos respondieron e intentaré de nuevo para tener una respuesta más oficial”, agregó el concejal.

María José Oliva Grimalt

