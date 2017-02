Activistas ambientales creen que ya se están efectuando pruebas sísmicas en Tariquía

Basada en declaraciones del viceministro de Desarrollo Energético, Fernando Salinas, la ciudadana y activista ambiental, Yenny Martínez Revollo, mencionó que ya están efectuándose pruebas sísmicas en este momento en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. “En la declaración del 4 de febrero, del viceministro Salinas, finalmente se reconoce que ya están haciéndose pruebas sísmicas, en este momento”, confirmó al recordar que en 1998 se efectuaron pruebas sísmicas en la zona y que en la actualidad hay prospección.

Consultada si estas pruebas están efectuando personeros de Petrobras o de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, respondió que no tiene precisiones, que seguramente se harán en las exposiciones anunciadas para este miércoles sobre Tariquía, en la Universidad Católica Boliviana de Tarija.

Martínez, lamentó que la información proporcionada por el gobierno sobre este tema no es clara, no dice la verdad, quienes hacen seguimiento a las declaraciones del gobierno saben que primero se dijo que no había ningún proyecto, sino para dentro de uno o dos años. “En los representantes de gobierno no hay claridad, no se está dando información de buena fe en mi criterio personal”, insistió al revelar que probablemente ya haya ficha ambiental para la exploración petrolera, por eso es necesaria una información real.

Martínez, además declaró que cualquier acción exploratoria que se asuma respecto Tariquía va contra la Constitución Política del Estado, a pesar de la existencia del Decreto Supremo 2366 que abre las puertas de las áreas protegidas a la exploración. “La importancia de Tariquía también es por ser un ecosistema que juega en la regulación de flujos hídricos e hidrológicos, se encuentra en la cabecera de los ríos Bermejo y Grande de Tarija, es una zona de importancia local, regional y extraregional”, advirtió.

De acuerdo con la activista, la exploración y explotación hidrocarburíferas pondrá en riesgo la sostenibilidad de las diferentes formas de vida que habitan la eco región, que es la única existente en el país, por la biodiversidad que contiene.

Sin embargo, el presidente de YPFB, Guillermo Achá Morales, se encuentra negociando los contratos en función de porcentajes con Petrobras. “Quién va a negociar sin tener certeza de nada, creo que los personeros están jugando con la buena fe de Tarija. No se nos está diciendo la verdad. Nadie va a negociar un contrato si no tiene certeza de lo que va negociar”, cuestionó al invitar a la exposición sobre Tariquía este martes en la Universidad Católica Boliviana, con entendidos, estudiosos y pobladores de Tariquía.

